Saverys eist aandeelhoudersvergadering Euronav Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Belgaimage

(ABM FN) Grootaandeelhouder CMB van de familie Saverys heeft Euronav om een algemene vergadering van aandeelhouders gevraagd. Dit meldde Euronav dinsdag. De brief van CMB werd op 16 januari ontvangen. CMB wil dat alle leden van de raad van commissarissen van Euronav worden vervangen en dat Marc Saverys als lid wordt benoemd. Ook wil CMB dat Patrick De Brabandere, Julie De Nul, Catharina Scheers en Patrick Molis worden benoemd. Indien een aandeelhouder meer dan 10 procent van de aandelen houdt, en dat geldt voor CMB, moet Euronav een uitnodiging voor een aandeelhoudersvergadering versturen binnen drie weken na ontvangst van een verzoek hiertoe. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.