FSMA schort handel in Euronav op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronav

(ABM FN) De handel in het aandeel Euronav is donderdagmiddag opgeschort. Dit maakte de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten bekend. Het aandeel Euronav noteerde op dat moment circa zes procent hoger. De handel is stilgelegd in afwachting van een persbericht. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.