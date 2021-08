Chips breken technisch uit, ook ASMI ligt er nog prima bij

Zowel individuele aandelen als de sectorindex, de SOX, breken technisch door.

De chipsector heeft deze week nieuwe all-time highs bereikt. Technisch heeft de SOX-index alle toppen van de afgelopen maanden gebroken en de uptrend hervat. Het gaat blijkbaar nog steeds goed met de economie. De sterke performance van halfgeleiders is dan ook de reden dat de Nederlandse Tostrams modelportefeuille voor ruim 30% in chippers is belegd.

Vandaag bekijk ik SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de halfgeleiderindustrie weergeeft. Deze index, officieel Philadelphia Semiconductor-index genoemd, laat in één klap zien hoe het met de economie gesteld is.

Onderaan mijn column een uitleg van deze halfgeleiderindex. Verder laat ik mijn licht schijnen op ASMI en AMD, twee aandelen uit de Tostrams defensieve lange termijn TA-portefeuille.

SOX-index hervat uptrend

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten.

Nadat de toppen rond 3.314 punten werden gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor een verdere koersstijging richting de weerstand van 3.950 punten (berekend koersdoel).

De hogere bodem rond 3.126,96 punten (de bodem van 3 juni) gaf al aan dat kopers weer actief zijn geworden.





Meerjarig verloop SOX index

De halfgeleiderindustrie is bijzonder beweeglijk. Vanaf teruggerekend 100 punten in 1993 bereikte de SOX-index in mei 2000 een hoogtepunt van 1.300 punten. Daarna daalde de index 80% tot een niveau van 200 punten eind 2002.

Op dit moment nadert de SOX de 3.400 punten. De SOX laat zien dat de halfgeleiderindustrie een van de best presterende sectoren van dit moment is.

Op de grafiek hieronder is goed te zien dat de SOX-index de 10-jarige uptrend aan de bovenkant heeft verlaten. De uitbraak 'a' is dit jaar gevalideerd door een hogere bodem bij 'punt 'b'. Dit impliceert dat we de komende jaren nog veel plezier aan deze sector mogen beleven.

Halfgeleiders zijn dan ook oververtegenwoordigd in alle Tostrams defensieve lange termijn TA-portefeuilles.



ASMI ligt technisch nog prima

ASMI heeft met de doorbraak boven de laatste koerstop de stijgende trend weten te hervatten. Een technische verbetering is opgetreden met een eerste koersdoel rond de weerstand van €345,00 (berekend koersdoel).

Zolang ASMI hogere toppen en hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief. Steun ligt op €266,20 (de bodem van 1 juli).

De 200-dagenlijn van ASMI laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer. De opwaartse B.O.B.-indicator signaleert dat ASMI beter presteert dan de rest van de markt.

Ons laatste lange-termijn koopadvies voor ASMI is van 6 juli 2020. Toen adviseerden we onze Tostrams-leden 135 aandelen ASMI aan de Nederlandse defensieve lange termijn portefeuille toe tevoegen. De opnamekoers bedroeg €139,45. Deze positie adviseren we nu aan te houden.





AMD pakt uptrend weer op

Advanced Micro Devices (AMD) weet de stijgende trend te hervatten nu de top van eind 2020 rond $100 is gebroken.

De oude uptrend is weer opgepak,t waardoor we verdere koersstijging mogen verwachten. Het eerste koersdoel ligt rond de weerstand van $125 (berekend koersdoel).

De 200-dagenlijn van Advanced Micro Devices laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De opkrullende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Advanced Micro Devices weer beter presteert dan de markt.

Ons laatste lange termijn koopadvies in AMD is van 20 april 2020. Toen adviseerden we onze Tostrams-leden 350 stukken Advanced Micro Devices aan defensieve lange termijn portefeuille toe tevoegen. De opnamekoers bedroeg $50,94. We adviseren thans deze positie in portefeuille vast te houden.

Uitleg SOX index

De Philadelphia Semiconductor Sector-index is een aandelenindex van 19 halfgeleidersfondsen. De index is begonnen op (omgerekend) 100 punten. De halfgeleiderindex wordt doorgaans SOX-index genoemd.

De index is prijsgewogen samengesteld. Dat houdt in dat de ondernemingen met de hoogste absolute koers het zwaarste wegen.

Het fonds met veruit de grootste marktwaarde heeft daardoor niet de zwaarste weging. Het voordeel hiervan is dat de dominantie van de index door enkele giganten wordt beperkt.