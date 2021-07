Lange, drukke dag met Q2's, Big Tech, Fed, China en crypto

De AEX indicatie is 0,5% hoger rond 740. We doen het vandaag weer met heel veel cijfers, een Fed-rentebesluit en even stilte in China?

Hier mijn verslag van gisteravond van alle cijfers nabeurs - Big Tech versloeg weer alle verwachtingen, vooral Alphabet - en dit waren de toch wel teleurstellende koersreacties?

Alphabet +3,1%

AMD +1,1%

Apple -2,1%

Microsoft +0,2%

Starbucks -3,0%

Visa -1,1%

Er zijn geen nieuwe bedrijfsmaatregelen in China als ik het snel goed zie en intussen staan aandelen als Alibaba, Baidu en Tencent (auw, toch weer -4,8%) op papier super aantrekkelijk gewaardeerd. Ze zijn in jaren niet zo goedkoop geweest en onderliggend draaien de bedrijven lekker door.

Timen is gokken, maar met bijkopen op daling bouwt u ook een positie op, als het jeukt bij u. Ook als u deze CNBC link niet open krijgt, is de boodschap duidelijk. Oh ja, Catie Wood van Ark bouwt juist al haar Chinese posities af. Faites vos jeux...

New for subscribers: Tencent and more: Investment firm names 'high quality' Chinese stocks trading at a discount. Check out @CNBCPro today. https://t.co/VSz0cNKlWf — CNBC (@CNBC) July 27, 2021

De consensus is echt 100% onveranderd voor het Fed-rentebesluit om 20:00 uur en voor deze keer deze alternatieve vooruitblik. Waar is het allemaal goed voor die enorme verruiming, maar dat vragen we ons al jaren af en het is wat het is. Ik maak me er niet meer druk om, maar ik blog wel live:

U.S. Real Yields Fall to Record Low Amid Growth Concerns https://t.co/p2F2ywl8VJ — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) July 27, 2021

En nu gauw over naar de Q2's op het Damrak. Gisteravond was ASMI er al en dat deed net weer even beter dan ze een paar weken geleden al verklapte. Het bedrijf draait als een lier, maar de koers is al hard gestegen, ofwel het is afwachten of de markt het goed genoeg vindt.



Vopak stelt teleur, ook hier in het Nederlands. Het bedrijf stelt nog steeds last te hebben van de Cocvid-19 crisis, maar handhaaft wel de (lange) verwachtingen. Veel cijfers verder in Europa voorbeurs, in mijn ooghoek zie ik onder meer prima rapportages van Deutsche Bank (echt), Banco Santander en BASF.



De opening ziet er aardig uit na zowaar een keer een rood Wall Street. China en Hong Kong houden weer niet over, de dollar zakt iets en crypto heeft weer helemaal opwaarts momentum gekregen.



De rentes bekennen nog niet echt kleur:

En dan nog even dit

Zakken, het mocht wel weer eens na vijf dagen?

U.S. stocks fell, ending a five-day winning streak as investors were cautious ahead of earnings from top tech companies and a Federal Reserve announcement. More here: https://t.co/QT0OFEv4FB pic.twitter.com/yLX9THVzAk — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2021

Helemaal gemist! De opgetrommelde crypto-experts konden de Senaat niet echt van het nut overtuigen, geloof ik. Bepaalt u zelf over wie dit iets zegt.

Senate Banking Committee presses crypto experts on systemic risk at hearing https://t.co/OTU3bP9mlz — CNBC (@CNBC) July 27, 2021

Hier nog één, of stablecoins wel zo stabiel zijn, of een (systeem)risico vormen:

Tether and Facebook-backed Diem were a main focus of a recent meeting of U.S. regulators, led by Treasury Secretary Janet Yellen, on the financial risks posed by stablecoins https://t.co/ua6wxfRGlw — Bloomberg (@business) July 27, 2021

De daling in China (Shanghai Composite -10% vanaf de top) en Hong Kong (-20%) valt mee vandaag:

China state-owned daily urges calm after market rout https://t.co/duEZEP56BS pic.twitter.com/F0P41yoech — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2021

Wat een cijfers weer:

Driven by better-than-expected iPhone sales, Apple's quarterly revenue surpassed $81 billion, well above analyst expectations of $73.30 billion. More here: https://t.co/kkVulb0Sf2 $AAPL pic.twitter.com/srGjtUVGuR — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2021

+70% omzetgroei advertenties:

Google parent Alphabet reaches record quarterly revenue, profit in ad boom https://t.co/RWD1dsdgor pic.twitter.com/3mGiDHXjsr — Reuters Business (@ReutersBiz) July 28, 2021

Veel plezier en succes vandaag.