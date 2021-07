Meer dan half miljard euro aan orders voor ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft dinsdagavond meevallende resultaten gemeld, nadat de halfgeleiderspecialist begin deze maand al liet weten dat de resultaten ruim boven de eerder afgegeven outlook zullen uitkomen. "Opnieuw een sterk kwartaal", zei CEO Benjamin Loh dinsdag in een toelichting. De orderontvangst in het tweede kwartaal kwam uit op 516 miljoen euro. Op 1 juli meldde ASMI al dat de orders hoger zouden liggen dan 500 miljoen euro. Daarvoor mikte de fabrikant nog op 420 tot 440 miljoen euro. De kwartaalomzet kwam uit op 412 miljoen euro. Daarvoor lag de prognose van de onderneming op 390 tot 410 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 108 miljoen euro, of aangepast voor het belang in ASMPT op 111 miljoen euro. Dat is wel minder dan er in het eerste kwartaal werd verdiend, toen er aangepast bijna 126 miljoen euro winst werd gemaakt, terwijl de omzet toen uitkwam op 394 miljoen euro en er voor 411 miljoen euro aan orders werden binnengehaald. Outlook In het lopende derde kwartaal verwacht ASMI een omzet van 400 tot 430 miljoen euro en voor 510 tot 530 miljoen euro aan orders. Ook denkt ASMI dat de omzet in het vierde kwartaal nog hoger zal uitvallen, ondanks de verstoring in de aanvoerketen. "Op basis van de huidige marktontwikkelingen, verwachten we dat de water fab equipment markt dit jaar tegen de eind 20 of zelfs met iets meer dan 30 procent groeit", aldus de fabrikant. Commissarissen Dinsdagavond meldde ASMI ook dat het Pauline van der Meer Mohr en Adalio Sanchez voorstelt voor benoeming tot commissaris. Dit zal gebeuren tijdens de aandeelhoudersvergadering van 29 september aanstaande. Van der Meer Mohr was in het verleden al commissaris van ASML. Het aandeel ASMI daalde dinsdag 3,1 procent op een slotkoers van 296,20 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

