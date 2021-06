Slotcall: Unibail en Galapagos stelen de show op vriendelijk gestemd Damrak

Een wisselvallig dagje op het Damrak. De verzekeraars moesten vandaag inleveren, waar de chippers juist voorzichtig in de plus eindigden. Toch valt alles in het niet bij de koersklim van Unibail.

Alsof Unibail gisteren met bijna 6% in de plus nog niet hard genoeg ging, doet het vastgoedbedrijf het vandaag nog eens dunnetjes over met een koersstijging van nog eens afgerond 6%.

Shell gaat minderen

Shell-topman Ben van Beurden meldde vandaag op LinkedIn dat het bedrijf van plan is versneld de CO2-uitstoot terug te brengen. Hij had het over ‘forse, maar afgemeten stappen’ die Shell (+ 1%) te komende jaren zal nemen. Wel verwacht Van Beurden nog altijd in hoger beroep te gaan tegen de recente uitspraak van de Haagse rechtbank.

De Amerikaanse Senaat heeft goedkeuring gegeven aan een gigantische investering in tech. Het gaat om een investering van $250 miljard in technologisch onderzoek en ontwikkeling. Zo’n $52 miljard is bestemd voor de productie van halfgeleiders in the States.

KPN

Met het bericht van het Financieele Dagblad dat EQT en Stonepeak de overnamepoging van KPN (+ 1,4%) staken, lijkt de kans op een overname van de telecommer helemaal gevlogen. Dat leken beleggers gisteren gezien de koersdaling ook te denken. Maar is dat wel zo?

Een flink te nemen horde is de Nederlandse overheid. Zij zullen het niet zomaar toestaan dat een buitenlandse partij het waardevolle digitale netwerk van KPN in handen krijgt. “Wel zal ook de Staat bij een superieure prijs in verlegenheid gebracht kunnen worden, zeker nu door de coronacrisis het staatshuishoudboekje flink uit het lood is geslagen”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte in zijn analyse.

Hoe groot de kans van slagen volgens Schutte nu nog is bij een eventuele overname leest u hieronder:

Acomo

De prijzen van soft commodities zitten flink in de lift. Acomo (+ 3%) profiteert hier volop van. De winstgevendheid van het handelshuis in specerijen, noten, zaden, thee en food ingredients lift dan ook lekker mee met de grondstoffensupercyclus.

Hoewel Acomo – zeker sinds de overname van Tradin Organic eind vorig jaar – een ESG-belegging is, is dit nog niet tot iedereen doorgedrongen. Jammer, aangezien veel professionele belegggers naarstig op zoek zijn naar ESG-beleggingen. Volgens IEX-analist Martin Crum heeft Acomo dus nog wel wat werk te verzetten op het vlak van investor relations. Zijn volledige analyse vindt u hieronder.

Gunstige marktomstandigheden biedt ruimte taxaties Acomo te verhogen #Acomo https://t.co/zrSueMA8Ez — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 9, 2021

Brede markt

Vandaag wist de AEX andere Europese indices in het stof te laten: Duitsland (-0,4%) en Frankrijk (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stabiliseert rond de 17 punten.

Wall Street lijkt zijn weg naar het groen voorzichtig te vinden: S&P 500 (+0,1%), Dow Jones (+0,1%) en Nasdaq (+0,2%).

De euro stijgt 0,1% noteert nog altijd 1,218 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,2%) en zilver (+0,5%) zijn het niet eens.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (+0,2%) schommelen rond de $70 per vat.

Bitcoin (+ 9%) herstelt weer flink ten opzichte van gisteren.

Rentes

De rentes blijven dalen. In Nederland ging het tienjaars staatspapier met drie basispunten naar beneden en noteert nu -0,1%.

Het Damrak:

KPN (+ 1,4%) kwam vandaag een klein beetje terug op de koersdaling van 4,3% die het bedrijf gisteren voor zijn kiezen kreeg. Vandaag kreeg de telecommer een koopadvies van BNP Paribas.

(+ 1,4%) kwam vandaag een klein beetje terug op de koersdaling van 4,3% die het bedrijf gisteren voor zijn kiezen kreeg. Vandaag kreeg de telecommer een koopadvies van BNP Paribas. Bank of America heeft zijn belang in Just Eat Takeaway (+ 1,5%) een fractie verkleint. Waar het kapitaalbelang en stemrecht op 26 mei van dit jaar nog 3,03% was, is dit nu 2,98%.

(+ 1,5%) een fractie verkleint. Waar het kapitaalbelang en stemrecht op 26 mei van dit jaar nog 3,03% was, is dit nu 2,98%. ABN Amro heeft zijn koersdoel voor Prosus (- 0,8%) met welgeteld één euro verhoogd naar €126. Een koopadvies blijft van kracht.

(- 0,8%) met welgeteld één euro verhoogd naar €126. Een koopadvies blijft van kracht. Ondanks het feit dat de verzekeraars de wind vandaag tegen hadden op het Damrak, kreeg Aegon (- 1,2%)een koersdoelverhoging van Barclays Capital voorgeschoteld. Het koersdoel was eerst €3,70 en is nu €4.

(- 1,2%)een koersdoelverhoging van Barclays Capital voorgeschoteld. Het koersdoel was eerst €3,70 en is nu €4. Ook in april is het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaartsector gedaald, maar wel minder sterk dan in maart. Zou dat de reden zijn voor de mooie koers van Air France-KLM (+ 3,5%) vandaag?

(+ 3,5%) vandaag? Galapagos (+ 7%) ging vandhaag keihard. Ik zie zo gauw echter niet waarom.

Adviezen

KPN: een koopadvies afgegeven zonder koersdoel - BNP Paribas

Prosus: naar €126 van €125 en kopen - ABN Amro

Aegon: naar €4 van €3,70 en houden - Barclays Capital

Agenda