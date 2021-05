Hollandse Aandelenavond: Ralph Wessels

Binnenkort is het weer zover: dan organiseert IEX samen met BNP Paribas de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Vijf beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen die zij kansrijk achten de komende tijd - en één aandeel dat wellicht het shorten waard is.

U kunt hierbij zijn! Gezien alle beperkingen rond de Covid-19-pandemie is dit evenement alleen online te volgen via een livestream. Er zijn geen kosten aan verbonden. U ontvangt ruim vooraf instructies over hoe u de uitzending kunt volgen.

Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op het afgelopen halfjaar op de beurs en hun tips van vorige keer. In deze aflevering: Ralph Wessels van ABN Amro.

Met een verstoord coronajaar tussendoor voelt de terugblik op de afgelopen Hollandse aandelenavond niet helemaal compleet. Dat komt hoogstwaarschijnlijk doordat het nog maar zeven maanden geleden is. Het kan ook zijn dat ik dit slappe argument opvoer om mijn enigszins matige prestatie te verbloemen. Het goede nieuws is dat mijn bijdrage opnieuw een positief rendement heeft opgeleverd, maar het is me niet gelukt om de AEX bij te houden.

Mijn gedachte in het najaar was dat de lockdowns voorlopig nog wel even zouden blijven en dat mede daarom technologie het nog wel goed zou blijven doen. Mijn hedge om de heropening van de wereldeconomie te spelen was aan grondstoffen gelinkt.

Helaas ging die vlieger voor beide gedachten niet helemaal op, gedeeltelijk ook door bedrijfsspecifieke zaken. Mijn drie namen haalden uiteindelijk een gemiddeld rendement inclusief dividend van 14,1% en bleven 12,3 procentpunt achter bij de AEX-index.

Totaalrendement (incl. dividenden) van 6 oktober 2020 – 19 mei 2021 ASMI +85,2% Vopak -17,5% Just Eat Takeaway -25,5% gemiddeld +14,1% AEX +26,4%

(Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.)

Just Eat Takeaway (JET) heeft een bewogen halfjaar achter de rug. Operationeel doet het bedrijf het ontzettend goed. Het aantal klanten neemt toe, meer restaurants sluiten zich aan bij het platform en ook het bedrag per order neemt toe. Het laat de kracht van het netwerkeffect zien. Bij cijferpublicaties springt de koers ook telkens omhoog.

Per saldo zet het weinig zoden aan de dijk, want het sentiment in de sector is slecht. De beursgang van Deliveroo mislukte en de gig-economybedrijven liggen onder vuur van ESG-beleggers. Die vinden dat de medewerkers betere arbeidsvoorwaarden moeten krijgen. Ondanks dat JET zijn bezorgers beter behandelt, gaat de koers mee in het algehele sectorsentiment.

Jitse Groen kon recent op Twitter zijn ergernis over analisten en waarschijnlijk de koers niet verbergen. Moet hij niet doen. Gewoon op de huidige weg doorgaan. De Grubhub-overname afronden, goed integreren en dan komt het wel goed.

Vopak voldoet de afgelopen tijd niet aan de verwachtingen. Dat is voor een opslagbedrijf ten tijde van stijgende grondstoffenprijzen best teleurstellend. De pijn zit hem vooral in de markt voor chemicaliën en de LNG-terminal in Rotterdam.

Het management werkt mee aan de onduidelijkheid door geen concrete vooruitzichten voor het hele jaar en zelfs de middellange termijn af te geven. ABN AMRO was daarom begin deze maand genoodzaakt om zijn verwachtingen naar beneden bij te stellen en het advies te verlagen. Dat is zonde want de beleggingscase is in principe goed en het bedrijf scoort hoog op duurzaamheid.

ASMI: de semiconductor-industrie, uitgedrukt in de SOX-index, is al jarenlang een forse outperformer van de markt (S&P 500). Daarmee is de index niet alleen een goede indicator voor de digitalisering van de samenleving, maar ook nog steeds een indicator voor de stand van de wereldeconomie.

Toch is aan die outperformance sinds half februari een abrupt einde gekomen. Dat heeft alles te maken met de tekorten in de chipsector als gevolg van de pandemie.

Het grote geluk van ASM Int. (maar ook van ASML) is dat zij aan de goede kant van de medaille zitten. Het zijn de chipmakers die lijden onder de tekorten. De toeleveranciers van apparatuur en machines om de chips te maken, zoals ASMI, profiteren er juist stevig van.

Aankondigingen van chipmakers als TSMC en Intel om hun kapitaalinvesteringen fors te verhogen hielpen de koers van ASMI dan ook enorm en zorgen dat de vooruitzichten goed blijven. Waardering is wel een aandachtspuntje, want veel van de vooruitzichten zijn al ingeprijsd.

