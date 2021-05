Hollandse Aandelenavond: Royce Tostrams

Binnenkort is het weer zover: dan organiseert IEX samen met BNP Paribas de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Vijf beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen die zij kansrijk achten de komende tijd - en één aandeel dat wellicht het shorten waard is.

U kunt hierbij zijn! Gezien de voortdurende Covid-19-situatie is dit evenement alleen online te volgen via een livestream. Er zijn geen kosten aan verbonden. U ontvangt ruim vooraf instructies over hoe u de uitzending kunt volgen.

Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op het afgelopen halfjaar op de beurs en hun tips van vorige keer. Jos Versteeg, aandelenanalist bij InsingerGilissen, verzorgde afgelopen week de aftrap. Vandaag is het de beurt aan Royce Tostrams, technisch analist en oprichter van de Tostrams Groep.



Vorig jaar werd TA vertegenwoordigd door mijn collega Wouter Slot. Deze keer neem ik het stokje van hem over. Uiteraard zal ik op de Hollandse Aandelen Avond 2021 mijn visie op aandelen uitgebreid uit de doeken doen en u mijn nieuwe Hollandse Top 3 te geven. Want er is niets mis met Nederlandse aandelen. Ik ben al bezig een mooi boodschappenlijstje voor u samen te stellen.

Terugblik 2020

In deze column kijk ik terug op onze keuzes van de Hollandse Aandelenavond van vorig jaar.

Op de vorige Hollandse Aandelen Avond van 2020, die in september van dat jaar plaatsvond, was de stemming verdeeld ten aanzien van het post-corona herstel op de beurzen. Ons lange-termijn advies indertijd was ‘Buy the Dips’. Toen wisten we nog niet dat corona langer en heftiger zou huishouden in de economie. Desondanks is de AEX sinds de Hollandse Aandelen Avond van 2020 met ruim 26% gestegen.

Voor komend jaar ben ik meer uitgesproken in mijn technische visie. Want het belangrijkste gegeven is dat de Nederlandse beurs is doorgebroken boven de top van 2001 rond 700-703 punten.

Op de Hollandse Aandelen Avond van 2020 was dit onze TA- top 3:

ASML getipt op €317,10

Corbion getipt op €42,65

Ahold Delhaize getipt op €24,95

Onze shortkandidaat was AMG op een koers van €14,65 euro

Getipte aandelen leverden gemiddeld rendement op van 24,5%

Dit zijn de rendementen van onze top drie van vorig jaar:

ASML: +66,5% (van €317,20 naar €528)

Corbion: +12,5% (van €42,65 naar €48)

Ahold Delhaize: -5,8% (van €24,95 naar €23,45)

Op portefeuillebasis zou onze Top 3 van 2020 een gemiddeld rendement van 24,5% opleveren (op basis van de slotkoersen van 14 mei 2021). Niet slecht voor een periode van acht maanden, maar wel iets minder dan het beursgemiddelde. Ter vergelijking: de AEX steeg tussen 6 oktober en eind vorige week 14 mei van 555,38 naar 703,33 punten: + 26,6%

Onze keuze voor AMG als shortaandeel AMG, geadviseerd op €14,65, was een misser. Met een koers van €28,55 nu, heeft die tip zeer slecht gerendeerd.

ASML

ASML doet het technisch bijzonder goed. De recente correctie van dit aandeel vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers zich boven de top van begin 2021 weet te handhaven, blijft het technische beeld positief. Het koersdoel ligt rond €600 (berekend koersdoel).

De 200-dagenlijn (glooiende doorlopende rode lijn) laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie van ASML weer.

De stijgende trend van de B.O.B.-indicator (glooiende doorlopende blauwe lijn) van ASML geeft betere prestaties aan ten opzichte van de rest van de markt.





Corbion

Corbion is getipt, nadat medio vorig jaar de pre-coronatop rond €36 was gebroken. Op de recente correctie lijkt Corbion een hogere bodem binnen de stijgende trend te vormen. We zien echter ook wat aarzeling. Maar er ligt steun op €40,85 (de bodem van 12 maart). Weerstand zien we rond €55,00 (berekend koersdoel).



Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Corbion wijst op een positieve technische conditie.

De afvlakkende B.O.B.-indicator (de blauwe lijn) signaleert dat Corbion de laatste maanden wat achterop raakt vergeleken met de rest van de markt.







Ahold Delhaize

In de zomer van vorig jaar brak Ahold boven de toppen van 2019 en 2020 rond €24, wat aanvankelijk een sterk teken was en een koopsignaal opleverde. Maar deze uitbraak is slechts enkele maanden vastgehouden. Eind 2020 is de uitbraak teruggegeven en het koopsignaal geneutraliseerd.

De verkoopdruk in Ahold Delhaize is echter beperkt. Hoewel de koersbodems en de koerstoppen lager liggen, lijkt het erop dat de daling niet intens is. Het koersverloop is echter behoedzaam. Weerstand ligt op €24,26 (de top van 9 april).

Bij Ahold Delhaize laat de 200-dagenlijn een vlak verloop zien, terwijl de koers erom heen cirkelt. Dit geeft een matte technische conditie weer.



De dalende B.O.B.-lijn suggereert dat Ahold Delhaize zwakker presteert vergeleken met de rest van de markt.



AMG

Over AMG kunnen we kort zijn: dat was een misser. Toen we het aandeel in oktober tipten als shortkandidaat, bewoog het nog in een dalende trend. Maar eind 2020 heeft AMG die dalende fase verlaten en de weg omhoog ingezet. Daarmee verdampten de neerwaartse kansen. Inmiddels heeft AMG de weerstand van €36,20 (gevormd op 1 maart 2019) bereikt.

De oplopende 200-dagenlijn van AMG duidt op een positieve technische conditie.

De stijgende B.O.B.-indicator geeft aan dat AMG beter presteert dan de rest van de markt. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vergelijkt het koersverloop van AMG met dat van het marktgemiddelde.

Hollandse Aandelenavond 2021

Zoals gezegd staat er een mooi boodschappenlijstje voor u klaar, van fondsen met voldoende opwaarts potentieel voor de komende 12 maanden . Hieruit zal ik de komende weken een Top 3 samenstellen voor de Hollandse Avond. Ik wil u hierbij van harte voor uitnodigen. Deelname is gratis, u dient zich vooraf aan te melden.

