Hollandse Aandelenavond: Jim Tehupuring

Jos Versteeg (aandelenanalist bij InsingerGilissen) en Royce Tostrams (technisch analist van de Tostrams Groep) hebben de aftrap verzorgd. Vandaag is het de beurt aan Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer.nl.



Zoals gebruikelijk ‘pitchen’ mijn collega-beleggers en ik elk drie kanshebbers voor het komend jaar. Normaliter voor een zaal met publiek en online, maar zoals u begrijpt is ook de komende Hollandse Aandelenavond enkel online toegankelijk. Het grote voordeel: voor een onbeperkt aantal deelnemers, en hopelijk bent u er daar een van. Laten we hopen dat we elkaar een volgende editie ook weer persoonlijk kunnen spreken.

Alvorens ik volgende week donderdag wederom drie favorieten mag bespreken, is het echter ook belangrijk om terug te blikken op de keuzes van afgelopen editie. In oktober 2020 besprak ik drie kansrijke beleggingen met een uiteenlopend risicoperspectief. Hoe staat het daar nu mee?

1. HAL Trust

HAL Trust (voluit Holland Amerika Line) is de beursgenoteerde investeringsmaatschappij van de zeer rijke familie Van der Vorm. Groot voordeel van een investeringsmaatschappij (‘’holding’’) als HAL Trust is dat deze vaak met een korting te koop is ten opzichte van de intrinsieke waarde. HAL Trust is dan ook een echt waarde-aandeel met een sterke onderwaardering. De prijs ligt namelijk beneden de balanswaarde.



In oktober 2020 was deze korting met ruim 25% historisch hoog te noemen. De onderliggende participaties hebben een solide onderbouw en interessante perspectieven. Deze ‘verborgen waarde’ zit bij HAL Trust onder andere bij hun 78%-participatie in de optiekketen Grand Vision (waaronder Pearle), die zeer waarschijnlijk wordt overgenomen voor €5,6 miljard. Dat resulteert in een prachtige boekwinst voor HAL.



Ook binnen het private equity-deel zit verborgen waarde. Hierbij springt Cool Blue het meest in het oog, dat na deze zomer naar de beurs verwacht te gaan. De participatie van 49% in Cool Blue staat in de boeken gewaardeerd op €98 miljoen. Onlangs maakte HAL bekend dat het Coolblue eind dit jaar naar de beurs wil brengen. De verwachte waarde bij de beursgang van Coolblue wordt ingeschat op €5-6 miljard. Dat legt de HAL-belegger geen windeieren.



Hal Trust is typisch een aandeel dat het niet goed doet bij de koffieautomaat, maar dat wel heel waardevol is. En dit vertaalt zich naar de koersontwikkeling: in oktober 2020 noteerde het aandeel €112. Inmiddels is dit opgelopen tot €153. Dat brengt het totaalresultaat op ruim 35% rendement. Komende week ontvangen aandeelhouders ook nog eens het jaardividend van 2020. Dit bedraagt €4,70 per aandeel, waarvan de helft in aandelen (‘’stock dividend’’) wordt uitbetaald.



Een schoolvoorbeeld dat waarde uiteindelijk altijd komt bovendrijven. Niet slecht voor een defensieve belegging.

2. Aperam

Roestvrijstaalfabrikant Aperam had zwaar te lijden onder de coronacrisis, maar kwam ijzersterk terug. Corona had een behoorlijke impact op het cyclische bedrijf. Desondanks wist Aperam door strikte kostenbeheersing haar winstgevendheid goed op peil te houden. Aperam heeft een solide kasstroom gerealiseerd en mede hierdoor kon het dividend gehandhaafd worden. Van het economisch herstel en de verbeterde vooruitzichten heeft de Aperam-aandeelhouder flink mogen profiteren.



De koers noteerde €24,50 in oktober en momenteel kost een aandeel €47, wat een rendement van dik 90% (!) heeft opgeleverd. En dan is het dividendrendement van jaarlijks €1,75 per aandeel nog niet meegenomen. Daarmee komt de teller op 100%.



Met 1Vermogensbeheer investeerden we voor klanten zowel in aandelen Aperam als Rendement Certificaten (NL0015459942 uitgegeven door BNP Paribas), met als ondergrens €17. Onder voorwaarde dat Aperam tot december 2020 niet onder €17 zou noteren, kreeg je als belegger €26,80 uitgekeerd. En dat is gebeurd.



Inmiddels hebben we winst genomen op zowel de rendement certificaten als aandelen Aperam en vervangen door Norilsk Nickel. Niet heel Hollands, maar tot dusver wel kansrijk gebleken.







Koersverloop Aperam sinds de Hollandse Avond 2020

3. Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway is naar mijn mening een typisch voorbeeld van een aandeel waarbij geduld hebben loont. Door de coronacrisis versnelde de groei in deze reeds groeiende markt. De beurskoers bleef achter ondanks indrukwekkend groeicijfers.



De voornaamste oorzaken van de daling van de afgelopen periode zijn:

Een verschuiving van groei- naar waardeaandelen.

De uitgifte van converteerbare obligaties (en de angst dat er nog meer geld wordt ‘verbrand’ om sneller te groeien).

De concurrenten, waarvan een aantal een hogere market cap heeft. Beleggers vrezen dat dit een lange oorlog kan worden.

De overname van GrubHub zorgt voor een ‘hoge short interest’ in de aandelen.

Nu is het wel zo dat ik ervan overtuigd ben dat je niet enkel moet bepalen wat je koopt (en tegen welke prijs), maar vooral ook waarom je het koopt. Met een indrukwekkende order- én omzetgroei in 2020 zien de (lange termijn) vooruitzichten er fundamenteel gezien rooskleurig uit.



CEO Jitse Groen geeft aan prioriteit te geven aan groei boven winstgevendheid. Doordat er in de maaltijdbezorging een ’winner takes it all’-principe geldt wordt er dan ook flink geïnvesteerd in overnames, zoals van het Amerikaanse GruhHub.



Daarbij noteerde het aandeel vier weken terug nog €92. Just Eat Takeaway is een volatiel aandeel. Recentelijk daalde het aandeel met een kleine 10% in één dag door de bekendmaking dat concurrent Deliveroo gaat opereren in Duitsland. Wij hebben in onze beheerportefeuilles gebruik gemaakt van deze dip door onze positie uit te breiden, nadat we eerder boven €100 hadden afgebouwd toen de weging in het aandeel iets te groot werd.



Binnen de 1Vermogensbeheer-portefeuilles houden we het momenteel rustig aan, in de verwachting binnen drie tot vier jaar een koers van €130-140 te zien. De koers noteerde €95 in oktober terwijl deze nu op €72 staat. Een daling van 24%.

De uitspraak ‘het meeste geld wordt niet verdiend met het kopen en verkopen van aandelen, maar door geduld te hebben en niks te doen’, is hier wat mij betreft toepasselijk. Voor wie het aandeel nog niet bezit, is dit wellicht een mooie kans…



Samenvattend hebben HAL Trust (+35%) en Aperam (bijna 100%) uitstekend gerendeerd sinds de laatste Hollandse Avond van 6 oktober 2020. Just Eat Takeaway laat ook een enorme groei zien, al blijft het aandeel tot op heden achter.



Op donderdagavond 27 mei 2021 presenteer ik u graag mijn 3 Hollandse investeringen voor de komende tijd. Ik kijk ernaar uit om er samen met de andere heren weer een mooie avond van te maken. Graag tot dan!

