Hollandse Aandelenavond: Jos Versteeg

Binnenkort is het weer zover: dan organiseert IEX samen met BNP Paribas de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Vijf beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen die zij kansrijk achten de komende tijd - en één aandeel dat wellicht het shorten waard is.

U kunt hierbij zijn! Gezien de voortdurende Covid-19-situatie is dit evenement alleen online te volgen via een livestream. Er zijn geen kosten aan verbonden. U ontvangt ruim vooraf instructies over hoe u de uitzending kunt volgen.



Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op het afgelopen halfjaar op de beurs en hun tips van vorige keer. Jos Versteeg, aandelenanalist bij InsingerGilissen, verzorgt de aftrap.

Beroerde keuze

Voor de Hollandse aandelenavond van oktober 2020 had ik een ongelukkige hand.

De grootste misser is dat ik Galapagos bleef aanbevelen. Dat aandeel is meer dan 60% gedaald sinds de Hollandse Aandelenavond van begin oktober 2020. De koers had toen al een flinke klap gehad nadat de FDA negatief besloot over het belangrijke medicijn filgotinib. Ik vond dat het aandeel voldoende was afgestraft en zag nog kansen voor de verdere pijplijn.

Er volgden helaas nog meer missers: het middel tegen artrose faalde en ook de belangrijke fase 3-studie ISABELLA werd stopgezet. Beleggers in Biotechnologie moeten tegen een stootje kunnen. Mijn opinie over de onderneming blijft: Aanbevolen.

Het is een belegging voor de lange termijn, maar ook een belegging voor de meer speculatief ingestelde belegger. Het zogenaamde Target Discovery Platform biedt nog altijd de kans op een voltreffer. Kanshebber is het Toledo-programma, maar dat zit nog in een heel vroege fase. De kans dat het misloopt is groot, maar als het slaagt is de prijs hoog.



De performance van Ahold Delhaize, een totaalrendement van -2%, verbaast mij. De onderneming heeft geprofiteerd van de pandemie, maar de performance van de hele sector is al lange tijd zwak. De markt werd aanvankelijk gedreven door technologie, maar vanaf eind vorig jaar deden vooral de cyclische sectoren als energie en financials het goed. Wij blijven Ahold Delhaize een aantrekkelijke belegging vinden.

SBM Offshore heeft het best gepresteerd met een totaalrendement van 17%, maar zelfs dat ligt nog ruim onder het rendement van de AEX (28%). Het concern presteert prima. Er kwamen nieuwe orders binnen en de markt ziet er veelbelovend uit. Ook voor SBM Offshore blijft mijn opinie: Aanbevolen.

We zien maar weer dat beleggen op korte termijn met maar drie aandelen geen succes is. Een verstandige belegger heeft een goede spreiding en wat meer geduld.

BNP Paribas geeft onder andere Turbo’s uit waarmee u met een hefboom kunt beleggen in tal van aandelen van bedrijven van Nederlandse bodem. Kijk hier voor het overzicht van de beschikbare onderliggende waarden.

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.