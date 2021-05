TA: Grondstoffen de lucht in. Ligt er inflatie op de loer?

Prima Column! En nu? Super cycles grondstoffen wordt voorlopig genegeerd op inflatie gebied. Niet op koersen van bedrijven die cyclisch zijn. Die profiteren. Bijvoorbeeld. Een Mittal. Ruim verdubbeld. Maar voor alle fondsen en indices geldt steeds dezelfde vraag. En nu? Vanmiddag het banen rapport in Amerika. Al komt er 1, 1.5 a 2 miljoen banen er bij. En dan? Nog steeds veel Amerikanen hebben dan geen baan. En welke banen komen vrij? Kunnen ze weer 80 uur per week gaan werken. Dan kan je beter in de huidige lock down zitten. Het lijkt er op dat je je vrij kunt bewegen. Maar de enige beweging is van huis naar werk, van werk naar ander werk, van werk naar huis en tussen door maximaal een beweging naar de noodzakelijkse spullen winkels (supermarkten ed). Nou daar word je heel blijj van! En wat wordt het nieuwe normaal. $30 a $40 trillion debt. Amerika. Hoofdstad van de Western Debt World. Drugs en Schuld blijven groeien. Yield lijkt een tijdelijke down beweging te maken in de dag cyclus om daarmee ruimte maken voor in de toekomst hogere yields. 10 jarige US yield kan zelfs de 1.45 opzoeken. Belangrijk is dat ze de 1.55 kunnen houden. Ze maken daar mee ook ruimte in de middel lange termijn parameter en die geeft aan dat er genoeg (veel) ruimte is om de yields te doen stijgen. De lange termijn parameter schreeuwt hogere yields in de toekomst. Maar dat is dus ook een langere process. Niet alleen de Amerikaanse yield lijkt een tijdelijk down beweging te maken, ook de Duitse en Ukkie yield. Ukkie blijft heel dicht liggen op de 0.80 niet ver van de rode lijn. Bank of Ukkie kan de komende ween flinke zorgen gaan krijgen als de Ukkie yield de rode lijn paseeert. Beurzen zijn zo variabel met de dag geworden. Een mindere headline en we kunnen zo hogere yields krijgen.