TA: Olieprijs op weerstand

De olieprijzen zijn verder gestegen, recent nog na een droneaanval op Saudische olie-installaties. Ook optimisme over de economie en de productiebeperkingen door oliekartel OPEC hebben de olie opwaarts gestuwd. Maar technisch stuit de olieprijs wel op een sterke weerstand rond $70,24

Door gestegen energieprijzen in combinatie met het omvangrijke Amerikaanse coronasteunpakket zou de inflatie verder aangejaagd kunnen worden. Het steunpakket werd afgelopen weekeinde goedgekeurd door de Senaat in de VS.

Technisch stuit de opmars van Brentolie overigens op een oude barrière rond $70,24 (top van 6 januari 2020). Opvallend is dat deze week de hoogste stand in ruim een jaar is bereikt. Vorig jaar ging ik er nog vanuit dat de opmars van olie zou stuklopen op de oude bodems van 2017 en 2018.

In het kielzog van de olieprijs gaat het ook Shell voor de wind. Hoewel de koers van de Grand Old lady een tussenliggende hobbel moet overwinnen.

Vandaag de olieprijs en Royal Dutch.

Olieprijs lange termijn

Brent stuit, nog binnen de stijgende trend, op weerstand $70,24 (gevormd op 10 januari 2020). We sluiten wat winstnemingen, dus een aarzeling hier, niet uit. De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien.

De olieprijs heeft pas steun rond $36,41 (bodem van 6 november 2020). Na een uitbraak boven weerstand 7$0,24 wordt de opmars voortgezet. Let wel: de volgende horde ligt rond $74,73.

Royal Dutch Shell lange termijn

Shell verbetert nu een mogelijke hogere koersbodem op de grafiek zichtbaar wordt rond €14,08 (bodem van 25 december 2020). Er ligt weerstand rond €18,57 (gevormd op 2 april 2020).

Om het technische beeld verder te verbeteren, moet Royal Dutch Shell door de weerstand €18,57 heen breken. Daarna mogen hogere koersen worden verwacht en wordt €27,48 het volgende opwaartse koersdoel.