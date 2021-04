TA: Sell in May! Nu uitstappen?

quote: retsok schreef op 30 april 2021 08:29:

tja nog een paar kleine zaken allemaal al vaker genoemd..



Be back in september ..



zin vh leven.. Eten en Voortplanten.... Waarbij eten door de fecaliën ook weer voortplanting wordt van al het andere leven.



en de leukste... Alpha centauri... is de buurman zon (ster) van onze zon... is niet zichtbaar vanaf nederland .. om deze dichtsbijzijnde ster, alpha centauri te bereiken moet je met de snelheid van het licht 80.000 jaar reizen.

Wat een onzin weer.Be back in september!, die oude beurswijsheden die zijn al lang komen te vervallen sinds invoering vd schermenhandel.De zin van het leven?Dat is de zin IN het leven!En Proximus Centauri is de dichtstbijzijnde bijzijnde ster in ons sterrenstelsel en staat op 4,2 lichtjaar van de aarde!Een lichtjaar is de afstand die je met de snelheid van het licht aflegt in een jaar.De snelheid van het licht is ongv 300.000 km per seconde, zeg maar 7 x de omtrek van de aarde.Wanneer je overigens met de snelheid van het licht reist, verstrijkt de tijd voor die persoon langzamer dan voor de achterblijvers. Wanneer de ruimtevaarder na 10 lichtjaar terugkeert op aarde dan zullen zijn kleinkinderen waarschijnlijk al hoogbejaard zijn.