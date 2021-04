BeursVandaag: De drukste dagen

De beurzen lijken hoger te openen op een ware cijfertsunami. Vandaag en morgen zijn de drukste dagen van het kwartaal.

Vanochtend doen we het vooral met wat Europese cijfers en vanavond doen het we het weer met onder met een Fed-rentebesluit en persconferentie (consensus is 97,2% unchanged) en cijfers Apple, Facebook en Qualcomm. Dit kwam er gisteravond door. Hier mijn eigen belangrijkste takes en de koersreacties:

Alphabet verpletterde de verwachtingen en gaat voor $50 miljard aandelen inkopen (3%)

Microsoft leverde ook weer dik, maar... zie de koers hieronder. Geen verklaring voor

De chippers dan met fraaie cijfers: AMD ziet Q2 helemaal zitten, maar Texas Instruments minder

Hier een zwik uitslagen

Alphabet +4,4%

Amgen -3,4%

Microsoft -2,7%

AMD +3,7%

Texas Instruments -2,6%

Juniper Networks +2,6%

Starbucks -1,7%

Visa +1,0%

Mondelez +3,8%

Intussen zijn vanochtend al Banco Santander en Deutsche Bank door met aardige cijfers - vooral de laatste - Delivery Hero is er ook, Toyota meldt record (!) en wij doen het met ICT Group. Ik zie nog niks bij Unibail dat ook staat aangekondigd, wellicht nabeurs. In hoeverre ICT nog interessant is met het bod, is de vraag.

De opening ziet er tegenwoordig altijd zo uit, steeds bescheiden uitslagen rond dit uur.



Marktbreed valt een zwakke dollar op na een wat nikserig Wall Street. in Azië gebeurt niet zoveel en koper blijft maar gaan Bitcoin doet -1,6% op $54K en nog wat.



Verhip, de AAA-rentes lopen toch weer op, maar, dat liet u gisteren al zien, de inflatieverwachtingen nog niet. Het kan ook zijn dat de markt gewoon versneld economische herstel en groei in prijst, of de ook al jubelende commodities..

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:05 Hogere opening Damrak voorzien

08:03 Delivery Hero groeit hard door

07:42 Stijgende resultaten voor ICT Group

07:28 Deutsche Bank ziet winst flink aantrekken

06:52 Europese beurzen openen in het groen

06:45 Ruim 148 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

27 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

27 apr Wall Street blijft dicht bij huis

27 apr Winst Microsoft stijgt harder dan omzet

27 apr AMD verhoogt groeiverwachting

27 apr Resultaten Starbucks in de lift

27 apr Alphabet overtreft verwachtingen

27 apr Olieprijs stijgt

27 apr Wall Street wacht af

27 apr Europese beurzen doen stapje terug

27 apr Philips onder druk op lager Damrak

Nog een extra nieuwtje omdat er nu nog geen analistenadvies is en zelfs de AFM geen shorts meldt. Jitse mag het zelf vertellen. Vraag is of hij de Amsterdams notering behoudt. Tot dusverre houdt hij alle opties open.

Some light reading at the end of ????Kings day??We have just filed the F-4 with the SEC in connection with the @Grubhub transaction, and our proposed listing on Nasdaq ????https://t.co/axcqMJJQG4 — Jitse Groen (@jitsegroen) April 27, 2021

De agenda is nogal vol, want dit is nog niet eens alles. Er zijn nog veel meer cijfers:

00:00 Galapagos AvA

08:00 ICT Group Q1-cijfers

08:00 Ontex Q1-cijfers

08:00 Unibail Rodamco Q1-cijfers

08:00 Melexis Q1-cijfes

08:00 Deutsche Bank Q1-cijfers

08:00 Delivery Hero Q1-cijfers

08:00 Sanofi Q1-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen mei -11,9

09:00 ING notering €0,12 ex-dividend

11:00 AB Inbev AvA

13:00 Boeing Q1-cijfers

18:00 Marel Q1-cijfers

20:00 Fed rentebesluit

22:00 Apple Q1-cijfers

22:00 Facebook Q1-cijfers

22:00 Gilead Q1-cijfers

22:00 Qualcomm Q1-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

Stocks on Wall Street ended mostly flat as investors focused on a wave of earnings reports from Microsoft, Alphabet and other corporate heavyweights https://t.co/bwqRYFD3l9 pic.twitter.com/8KiHPs3MGt — Reuters Business (@ReutersBiz) April 28, 2021

Ja, Alphabet verpletterde dus de verwacthing:

Alphabet reports big earnings beat as revenue grows 34% https://t.co/iZsboPUeyB — CNBC (@CNBC) April 27, 2021

Hier nog Microsoft: verbluffende cijfers, maar toch een koersdaling.

Microsoft books biggest revenue growth since 2018 https://t.co/OTN7mdMP3p — CNBC (@CNBC) April 27, 2021

U wel? Ik verwacht er niet zo heel veel van vanavond:

Fed likely to stay the course despite U.S. economy's growing momentum https://t.co/kiXKtsrYRg pic.twitter.com/C1bRpGWITr — Reuters Business (@ReutersBiz) April 28, 2021

Vooral Facebook is hier niet blij mee:

Apple released iOS 14.5, its big software update for iPhones, on Monday. Here's what's new. https://t.co/8ZSekH9Vt7 — CNBC (@CNBC) April 27, 2021

Het gaat maar door:

A 'tidal wave' of Chinese companies rush into the red-hot IPO market in the U.S. https://t.co/pEkiRYdEOW — CNBC (@CNBC) April 28, 2021

De uitsmijter!

7 jaar geleden maakte ik deze foto op #koningsdag en ik vind het nog steeds grappig pic.twitter.com/eJ2x77njwt — Victor Hopman ???? (@vic23) April 27, 2021

Veel plezier en succes vandaag.