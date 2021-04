Slotcall: Chippers onderuit en ABN Amro straalt

De AEX (-0,7%) start deze beursweek matig. De chippers ASMI (-3,1%), ASML (-2,7%) en Besi (-2,2%) weten de index aardig naar beneden te trekken. Na een koersdoelverhoging van Bank of America is Just Eat Takeaway (+1,8%) juist een van de toppers in de AEX.

Vanochtend maakten Pfizer en BioNTech bekend 100 miljoen extra coronavaccins aan de Europese Unie te zullen leveren. Sneller vaccineren betekent sneller terug naar normaal en dat betekent weer een herstellende economie.

Op de koersen van vandaag leek het nieuws echter weinig indruk te maken. Op de Griekse beurs (-2,5%) na zijn we vandaag zelfs de slechtste index van Europa. Als technologie slecht ligt, geldt dat in de regel ook voor de AEX.

Ontex zet flinke stappen

Luierfabrikant Ontex (-8,0%) is flinke stappen aan het zetten. Zo heeft het bedrijf troepen opgeroepen om de Raad van Bestuur te versterken. Zes bestuurders – onder wie een voormalig topman van Lidl – zullen aantreden. Ook heeft Ontex twee mensen bij concurrent Kimberly-Clark weggeplukt.

Het wachten is volgens IEX-analist Martin Crum nu op een concreet plan van aanpak. Wellicht zien we dat op 25 mei, wanneer Ontex een aandeelhoudersvergadering houdt. Het zou in ieder geval erg welkom zijn na de vage vooruitzichten die eerder gepresenteerd werden.

Crums volledige analyse vindt u in het onderstaande artikel

AMN Amro op het strafbankje

ABN Amro (+2,3%) is op de vingers getikt voor het niet goed naleven van de regels tegen financiële criminaliteit. De bank is akkoord met de schikking van €480 miljoen. Dit transactievoorstel bestaat uit een boete van €300 miljoen en winstinhouding van €180 miljoen. ABN Amro zal de last nog in Q1 verwerken.

De koers staat in de plus. Dit is vermoedelijk omdat de schikking een streep zet onder een langslepende affaire tussen ABN Amro en het OM, zoals we eerder ook de koers van Alibaba zagen plussen na een megaboete.

Wat aandelenanalist Martin Crum naar aanleiding van dit nieuws adviseert, leest u in de analyse hieronder:

Hoogte boete ABN Amro een meevaller #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/zWI6cR2zO7 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 19, 2021

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. Een uitzondering is de Britse vergoeding op tienjaars staatspapier.

Nederland: +2 basispunten (-0,18%)

Duitsland: +3 basispunten (-0,24%)

Italië: +4 basispunten (+0,79%)

Verenigd Koninkrijk: -1 basispunt (-0,76%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (+1,58%)

Brede markt

Veel rood in Europa. Enkel in Spanje (+0,7%) en Frankrijk (+0,3%) stegen de indices.

Ook op Wall Street treft men rode beurzen: S&P 500 (-0,5%), Dow Jones (-0,5%) en Nasdaq (-1,2%).

De euro stijgt 0,4%, en noteert 1,203 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) stijgt héél lichtjes en zilver (-0,3%) zakt een beetje.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (-0,2%) zakken eveneens een beetje.

De bitcoin (-10,7%) laat weer eens zien hoe wispelturig hij is.

Het Damrak

Het is ons een raadsel waarom Ahold (+2,1%) er zo goed bij ligt. Het dividend van afgelopen vrijdag is weer volledig ingelopen.

(+2,1%) er zo goed bij ligt. Het dividend van afgelopen vrijdag is weer volledig ingelopen. KPN (-0,3%) krijgt een onderzoek aan de broek. Als de Chinezen kunnen binnendringen, wie dan nog meer?

(-0,3%) krijgt een onderzoek aan de broek. Als de Chinezen kunnen binnendringen, wie dan nog meer? Beleggers bereiden zich voor op de Q1-cijfers van Flow Traders (+4,4%). Morgenochtend is het zo ver. De consensus bedraagt een handelsinkomen van €113,5 miljoen. ING is een stuk optimistischer en gaat uit van €138 miljoen.

(+4,4%). Morgenochtend is het zo ver. De consensus bedraagt een handelsinkomen van €113,5 miljoen. ING is een stuk optimistischer en gaat uit van €138 miljoen. Prosus (-2,0%) werd begin dit jaar door een ene meneer Niels Koerts getipt als beste aandeel binnen de AEX. Daar ziet het op dit moment niet naar uit. Ach, hardlopers zijn doodlopers.

(-2,0%) werd begin dit jaar door een ene meneer Niels Koerts getipt als beste aandeel binnen de AEX. Daar ziet het op dit moment niet naar uit. Ach, hardlopers zijn doodlopers. Vastned (-6,9%) gaat vandaag €1,73 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd sluit het aandeel zo'n 0,5% in het rood.

(-6,9%) gaat vandaag €1,73 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd sluit het aandeel zo'n 0,5% in het rood. Ook Heijmans (-5,5%) trekt de portemonnee. De bouwer gaat €0,73 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd noteert het aandeel slechts een paar tiende van een procent lager.

(-5,5%) trekt de portemonnee. De bouwer gaat €0,73 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd noteert het aandeel slechts een paar tiende van een procent lager. Elektronicabedrijf Neways (+3,4%) presenteerde vanochtend zijn kwartaalcijfers. Op jaarbasis zakte de omzet met 6,2%. Positief is wel dat de orderinstroom met een flinke 42% opliep.

(+3,4%) presenteerde vanochtend zijn kwartaalcijfers. Op jaarbasis zakte de omzet met 6,2%. Positief is wel dat de orderinstroom met een flinke 42% opliep. Vivoryon (+4,2%) doet wat hij wil.

(+4,2%) doet wat hij wil. Lokaal ligt Beter Bed (+3,1%) er op een bovengemiddeld volume van 239.000 stukjes goed bij.

Adviezen

Avantium: naar €8,30 van €7,40 en kopen - Bank Degroof

ASML: naar €680 van €450 en verhoogd naar kopen - Bank Degroof

ArcelorMittal: naar €29,50 van €26,50 en kopen - JPMorgan Cazenove

Akzo Nobel: naar €107 van €104 en kopen - Credit Suisse

Agenda