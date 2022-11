Slotcall: De rally houdt stand

Het is Thanksgiving en dan weet u eigenlijk al dat het een rustige beursdag is geworden. Wall Street is gesloten en dan nemen de handelaren in Europa meestal ook een dagje vrij. De handelsvolumes liggen daardoor aanzienlijk lager dan gemiddeld. Uiteindelijk sleept de AEX er een keurige plus uit van 0,2%.

De bewegingen zijn redelijk beperkt. Het verschil tussen het hoogste- en laagste punt van de dag is iets meer dan 6 punten. Het is dit jaar weleens spannender geweest. Sowieso zien we de markten de laatste weken wat tot rust komen.

Meevallende IFO-index

Het rentespook geraakt weer iets op de achtergrond dus komt de focus weer te liggen op de macro-economische cijfers. Gisteren waren de inkoopmanagersindices voor de eurozone al niet onaardig en vandaag valt de Duitse IFO-index ook mee (86,3 versus 85,0 verwacht).

Deze index geeft een beeld van het vertrouwen van Duitse ondernemers. Het is een belangrijk cijfer, omdat het een goede voorspeller is van de Duitse economie. Het brede beeld is dat het ondernemersvertrouwen nog altijd laag is, maar dat er de laatste maanden wel enige verbetering in zit. Wie weet wordt de recessie dus niet zo diep als gevreesd.

Nu over naar de aandelenmarkten. Wat vandaag opvalt, is dat het leeuwendeel van de aandelen stijgt, maar de uitslagen niet bijzonder groot zijn. Binnen de AEX laten alleen Just Eat Takeaway (+2,9%), UMG (+3,4%) en Unibail Rodamco (+3,7%) een noemenswaardige stijging zien. De defensieve havens en de chippers blijven daarentegen wat achter.

Belang Kretínský in PostNL klimt tot 29,9%

Ook PostNL (+3,2%) heeft er zin in. Het belang van de Tsjechische zakenman Daniel Kretínský in de post- en pakketbezorger is geklommen tot 29,9% met daarbovenop nog een middelijk potentieel belang van 1,5%. Nu weet u wellicht dat bij 30% verplicht een bod moet worden gedaan. Toch is dat in dit geval niet aan de orde.

PostNL heeft recent een kleine 26 miljoen ingekochte aandelen ingetrokken. Daardoor is het belang van Kretínský weliswaar gegroeid, maar zijn stemrecht blijft onder de 30%. Een overname van PostNL - zelfs al zou Kretínský dat willen - is onwaarschijnlijk. We verwijzen naar de gang van zaken rond de overnamepoging door het Belgische Bpost (+1,3%), waar Den Haag mordicus tegen was. Dat is niet veranderd: de Nederlandse overheid zal er ongetwijfeld wederom voor gaan liggen.

Tegenvaller voor HAL

"De officiële nettovermogenswaarde van HAL (+0,5%) is per 30 september met €247 miljoen gedaald naar €12,53 miljard (€141,46 per aandeel) Dit betekent na aftrek van het dividend slechts een daling van 2% op jaarbasis. De AEX-herbeleggingsindex (-9%) en de Stoxx Europe 600 (-10%) presteerden aanzienlijk slechter", zo valt te lezen in de nieuwste analyse van HAL.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Dit cijfer loopt twee maanden achter op de werkelijkheid, dus zie het meer als een indicatie van hoe HAL er financieel voor staat. Zo is de afboeking op het belang in Pro Gamers een tegenvaller. Niet zozeer dat het gebeurt, maar vooral de omvang van deze afwaardering is pijnlijk. In oktober 2021 nam HAL een belang van 64% in de webshop voor computer- en gamingapparatuur voor in totaal €525 miljoen.

Inflatie 85,5%, rente omlaag naar 9%

We zijn niet zeker of we moeten lachen of huilen om het beleid van de Turkse centrale bank. De rente is naar een angstaanjagende 85,5% geklommen en dus is Turkije tot het volkomen logische besluit gekomen de rente met 150 basispunten te verlagen tot 9%. Het is dan ook niet voor niets dat veel Turken in crypto vluchten.

Brede markt

De AEX stijgt 0,2% en presteert een tikje slechter dan de overige Europese indices. De positieve uitschieter is de Duitse DAX met een winst van 0,9%.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) blijft stabiel op 20,4 punten.

Wall Street is vandaag gesloten in verband met Thanksgiving

De euro klimt met 0,1% tot 1,040 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,4%) en zilver (-0,1%) blijven dicht bij huis

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+0,7%) lopen licht op.

Het blijft bijzonder hoe goed Bitcoin (+0,7%) zich houdt in dit marktklimaat. De onrust in de sector is groot.

Het Damrak

ASML (-1,1%) blijft wat achter al is het niet iets waar beleggers zich zorgen over hoeven te maken. Deze maand is de koers van de chipmachinefabrikant met liefst 17% opgelopen. Wellicht heeft het aandeel last van een koersdoelverlaging van KBC.

(-1,1%) blijft wat achter al is het niet iets waar beleggers zich zorgen over hoeven te maken. Deze maand is de koers van de chipmachinefabrikant met liefst 17% opgelopen. Wellicht heeft het aandeel last van een koersdoelverlaging van KBC. Shell (-0,4%) maakt een pas op de plaats. Feit blijft dat het voormalige Koninklijke Olie year to date met afstand de grootste winnaar is. De winst bedraagt 41,5%.

(-0,4%) maakt een pas op de plaats. Feit blijft dat het voormalige Koninklijke Olie year to date met afstand de grootste winnaar is. De winst bedraagt 41,5%. Prosus (+1,6%) profiteert van een koersdoelverhoging van UBS. Het aandeel gaat van €72 naar €77 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+1,6%) profiteert van een koersdoelverhoging van UBS. Het aandeel gaat van €72 naar €77 en het koopadvies blijft gehandhaafd. De verzekeraar staan wat onder druk. ASR (-1,0%) en NN Group (-1,0%) zijn hiervan het voorbeeld.

(-1,0%) en (-1,0%) zijn hiervan het voorbeeld. Het is mij een raadsel waarom CTP (+4,1%) er zo goed bij ligt. Wat alleen opvalt, is dat de gehele sector het vandaag op de heupen heeft.

(+4,1%) er zo goed bij ligt. Wat alleen opvalt, is dat de gehele sector het vandaag op de heupen heeft. De grootste daler op het Damrak is vandaag ForFarmers (-2,0%). Dit maakt direct duidelijk hoe rustig deze beursdag is verlopen.

