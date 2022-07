Slotcall: Veel rode koersen, maar ook een positieve verrassing

Na een tijdje in de plus te hebben gekoerst, liep de winst gedurende de middag eruit. De AEX (-0,1%) sloot uiteindelijk fractioneel later.

Wat verder opvalt is de hard stijgende dollar, of dalende euro, het is maar net hoe u ernaar kijkt. Daarnaast lopen de Europese marktrentes met vele basispunten tegelijk terug en lopen de gasfutures behoorlijk op. Het lijkt erop dat de markt vreest voor een groeivertraging in Europa.

Tegenvallende Amerikaanse macrocijfers

Ook in Amerika is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Vandaag verschenen enkele tegenvallende macrocijfers. Om stipt vier uur kwam het nieuwe indexcijfer voor het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten. De index daalde van 98,4 in juni naar 95,7 in juli, een stuk slechter dan de 97,2 waar economen op rekenden. De index daalt nu al 3 maanden op rij.

Een nog hardere tegenvaller is het Amerikaanse cijfer over de woningverkopen. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen daalde in juni met 8,1% op maandbasis tot 590.000 stuks. Dit is fors beneden de verwachtte 660.000 nieuwe woningen, wat een stijging zou hebben betekend.

Winstwaarschuwing Walmart

Niet alleen de Amerikaanse macro’s vielen tegen, ook het Amerikaanse supermarktketen Walmart kwam vandaag met een fikse tegenvaller, zo bewijst de koers: -8,2%. Dit heeft alles van doen met de winstwaarschuwing van vandaag. Walmart merkt dat de hoge prijzen voor voedsel en brandstof voor terughoudendheid onder consumenten zorgt en verwacht daarom dat de winst dit jaar lager uitvalt.

Unilever weet prijsverhogingen door te voeren

“Het komt niet zo gek vaak voor dat Unilever (+3,9%) de markt positief weet te verrassen, maar dit was vanochtend bij de stevige halfjaarcijfers wel degelijk het geval”, zo begint analist Martin Crum zijn analyse van Unilever. Het concern verkocht het afgelopen halfjaar 1,6% minder, maar forse prijsverhogingen konden dit ruimschoots compenseren. U leest er alles over in de analyse hieronder.

Fugro komt met nare verrassing

“Fugro (-4%) verraste gisteren met naar voor gehaalde halfjaarcijfers. Die stonden initieel pas gepland voor donderdag. De reden voor deze naar voren gehaalde cijfers is helder: het concern heeft - eindelijk - de langverwachte herfinanciering rond”, begint Martin Crum zijn analyse van Fugro.

“An sich is dat goed nieuws, ware het niet dat daar voor bestaande aandeelhouders een vervelend prijskaartje aan hangt. Fugro zal als onderdeel van de herfinanciering moeten emitteren: via een zogeheten accelerated bookbuilding methodiek worden er tot 10% aan nieuwe aandelen uitgegeven.” Hij noemt de emissie een nare verrassing en legt u er in zijn analyse hieronder alles over uit.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. Zoals gezegd heeft dit vermoedelijk te maken met de hogere gasprijzen en de waarschuwing van het IMF. De Nederlandse rente keldert 11 basispunten 1,24%.

Brede markt

De AEX (-0,1%) blijft vandaag een tikje beter liggen dan de Franse CAC 40 (-0,4%) en de Duitse DAX (-1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,7% tot 24,5 punten.

Wall Street noteert in de rode cijfers: S&P 500 (-0,8%), Dow 30 (-0,4%) en de Nasdaq (-1,4%).

De euro zakt 0,8% en noteert 1,014 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) heeft last van de sterke dollar, al blijft zilver (+1,0%) ijzersterk liggen.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (+0,5%) zijn het niet eens.

Bitcoin (-5,3%) komt alweer angstig in de buurt van de $20.000 barrière.

Het Damrak:

Shell (+1,7%) plukt de vruchten van de gestegen gasprijs. De future voor Nederlands aardgas komt alweer in de buurt van de piek in maart.

Het is opvallend dat Philips (+4,6%) het verlies van gisteren grotendeels goedmaakt. De halfjaarcijfers waren echt slecht. Jefferies verlaagde zijn koersdoel voor het bedrijf van €26 tot €22.

De cijfers van Randstad (-7,7%) waren bepaald niet slecht, zo rapporteerde de uitzender een recordomzet. Het probleem zit hem in de outlook. In dit artikel leest u er meer over.

Adyen (-5,6%) was bezig met een mooie opmars, maar vandaag gaat het aandeel zonder duidelijk aanwijsbare reden hard omlaag.

Just Eat Takeaway (-9,8%) doet helemaal pijn aan de ogen. Reuters heeft een verhaal. #JustEatTakeaway staat weer eens -8,3% en enige nieuws vandaag - mijn morning call lezers wisten er al van - is dit #Reuters verhaal. #Deliveroo -8,6%#HelloFresh -4,1%

#DeliverHero -0,2% #Uber -2,6%#AEX https://t.co/ZAqROgE3QU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 26, 2022

#DeliverHero -0,2% #Uber -2,6%#AEX https://t.co/ZAqROgE3QU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 26, 2022

ASML (-2,5%) heeft last van een koersdoelverlaging van ING. De grootbank verlaagt zijn target price van €800 naar €630.

Ahold Delhaize (-1%) houdt zich opvallend goed staande. Wij hadden verwacht dat het aandeel harder geraakt zou worden door de winstwaarschuwing van Walmart.

Basic-Fit (-4,2%) staat vanaf vandaag op de verkooplijst van Berenberg. De zakenbank denkt dat de sportschoolketen aardig wat last gaat krijgen van

Flow Traders (-4,6%) noteert op het laagste niveau sinds februari 2020. Dit keer is UBS de boosdoener. De zakenbank verlaagt het koersdoel van €24 naar €19,75.

CM.com (-4,9%) lijkt niet te kunnen stijgen. De bodem van 14 juni is alweer in zicht.

Sligro (+3,7%) heeft de smaak te pakken al moeten we het handelsvolume niet overdrijven.

Adviezen

ArcelorMittal: naar €27 van €38 en kopen - UBS

ASML: naar €630 van €800 en kopen ING

Basic-Fit: naar verkopen van houden en naar €33 van €43 - Berenberg

Flow Traders: naar €19,75 van €24 en verkopen - UBS

Just Eat Takeaway: naar €50 van €60 en kopen - Deutsche Bank

Philips: naar €22 van €26 en houden - Jefferies

Philips: naar €16 van €17 en verkopen - UBS

Randstad: naar €53 van €60 en houden - Bank Degroof

Randstad: naar €62 van €71 en kopen - KBC

Agenda woensdag 27 juli 2022

00:00 Core Laboratories - Cijfers tweede kwartaal

07:00 Airbus - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 BASF - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Credit Suisse - Cijfers tweede kwartaal (Zwi)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 TotalEnergues - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 UniCredit - Cijfers tweede kwartaal (Ita)

07:00 Vopak - Cijfers tweede kwartaal

07:30 KPN - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Consumentenvertrouwen - Augustus (Dld)

10:00 Geldhoeveelheid - Juni (eur)

13:00 Boeing - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Sherwin-Williams - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Juni (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

18:00 AMG - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Marel - Cijfers tweede kwartaal

18:00 UMG - Cijfers tweede kwartaal

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit en toelichting (VS)

22:00 Ford - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Meta Platforms - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)