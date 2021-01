TA: ASML gaat als een speer

Bericht delen via:

Ik blijf ervan overtuigd dat halfgeleideraandelen een belangrijke component in elke langetermijnportefeuille moeten zijn.

Nieuwe all-time highs

Het aandeel ASML, dat woensdag met de jaarcijfers komt, gaat technisch door het dak. Zowel trendmatig als qua moneyflow valt op dat beleggers en masse instappen en het aandeel geen correcties gunnen.

Sinds het intraday dieptepunt €177,52 op 20 maart vorig jaar is de koers met bijna 150% opgelopen. Het aandeel wist in mei het vorige all-time high rond €294,40 te passeren, en eind vorig jaar werd de julitop rond €355 gebroken.

Technisch zijn hiermee krachtige langetermijn-koopsignalen gegenereerd. Inmiddels is ook het berekende Tostrams-koersdoel rond €425 gepasseerd. Vooral door het thuiswerken als gevolg van de lockdowns blijft de vraag naar chips en datacenters extreem hoog.



Technisch blijft ASML een prima defensieve langetermijnbelegging. Het vervelende is dat er meerdere uitbraken zijn geweest, maar nog geen echte pullbacks (terugval). Tussentijdse dips zijn er wel, maar uitermate minimaal.



Gezien het enthousiasme van beleggers lijkt een grotere terugval op dit moment slechts een wens. Mochten er correcties komen, dan zouden die mooie nieuwe instapkansen kunnen bieden voor de spijtoptant. Ik herhaal hiermee overigens mijn stelling van begin en eind vorig jaar.

Het liefst zou ik nu ASMI of Besi aanbevelen, die ook in de de Tostrams langetermijnportefeuille zitten. Maar ook die vertonen geen of nauwelijks enige terugval.

Defensieve langetermijnbelegging

De Tostrams-analisten hebben de afgelopen jaren meerdere langetermijn-koopadviezen voor deze chipgigant gegeven. De laatste opname van ASML in de Tostrams defensieve langetermijnportefeuille dateert al weer van 18 maart 2019, met een aankoopkoers van €168. Elk aankoopadvies voor de Tostrams langetermijnportefeuilles wordt altijd direct per mail naar onze leden verstuurd.

Technisch ligt de gehele halfgeleiderindustrie er nog zeer sterk bij. Ik heb dat de afgelopen jaren hier meerdere malen beargumenteerd, de laatste keer in oktober.



Vandaag leg ik mijn lineaal nogmaals langs ASML en de PHLX Semiconductor sectorindex. Omdat ik met name tussentijdse dips probeer te traceren, kijk ik deze keer naar de kortetermijngrafieken.

Kopers weten ASML nog steeds te vinden

De trend van ASML is opwaarts gericht. De hogere bodems voor ASML signaleren koopkrachtige vraag onder de beleggers. De uptrend biedt weerstand rond €480,00 (berekend koersdoel). We blijven omhoog kijken. Steun ligt er rond €370,70 (bodem van 10 december 2020). Wij adviseren om dit fonds aan te houden.

Met steeds nieuwe all-time highs gaat het aandeel door het dak. De sterk stijgende moneyflow van ASML (onderste helft van de grafiek) geeft aan dat er nog steeds nieuw geld de markt binnenkomt.

Amerikaanse halfgeleiders zetten de stijgende trend voort

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, ontwikkelt zich technisch bezien zeer krachtig.

Met steeds nieuwe all-time highs is het dak er duidelijk af. Significant hogere koersbodems die steevast ruim boven voormalige koerspieken worden gevormd, signaleren gretige kopers in de markt.

Ons berekende koersdoel binnen de opwaartse trend ligt rond 3.350 punten. Steun ligt op 2.675,37 punten, het niveau van de laatste bodem van 11 december 2020.