TA: Chippers uitstekend op koers

ASML, dat woensdag met winstcijfers komt, ligt er technisch nog steeds prima bij.

Zoals gebruikelijk geef ik altijd één dag voor publicatie een technische update, ook deze keer weer voor ASML.

Halfgeleiderindustrie sterk

Volgens analistenschattingen, opgetekend door persbureau Bloomberg, zal de winst van ASML flink oplopen. Vooral door het toegenomen thuiswerken als gevolg van de lockdowns is meer vraag naar datacenters, dus naar chips. Technisch ligt eigenlijk de gehele halfgeleiderindustrie er zeer sterk bij, vooral na de recente katapultbodem van de SOX-index (lees ook de uitleg onderaan deze column).

ASML op volle snelheid

Ik heb hier al meerdere malen aangegeven dat tech, maar ASML in het bijzonder, het bijzonder goed doet. Ik stelde indertijd dat een eventuele terugval een mooie nieuwe instapkans zou bieden. Met name voor de spijtoptant, die de voorjaarsrally had gemist.

In de afgelopen 3 maanden heeft die terugval zich inderdaad voorgedaan. Daarmee heeft ASML een perfecte pullback voltooid (lees ook de uitleg onderaan).

Vandaag bekijk ik wederom ASML, alsmede de SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie volgt.

Langetermijn-koopsignaal ASML

Aan het begin van de zomer heeft ASML de koerspiek van februari rond €294 gebroken, wat een technisch koopsignaal opleverde. Kort daarna vormde de chipper een high rond €355,50 (top van 13 juli), welk punt nu als eerste weerstand optreedt.

Daarna is het aandeel hard teruggevallen. In deze correctie is een hogere bodem gevormd boven de voormalige top van 19 februari op €294. Hiermee is een succesvolle pullback opgetreden. Technisch is de sterke koopconditie hiermee gevalideerd.

Bij Tostrams hanteren wij een berekend koersdoel rond €425. Om het positieve plaatje intact te laten, is het ten eerste van belang dat steun van €294 (de top van 19 februari) intact blijft. Bovendien moet de top van 13 juli rond €355,50 alsnog gebroken worden, om de uptrend te valideren.

Katapultbodem voor de Amerikaanse halfgeleiderindustrie

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, ligt er technisch bezien nog steeds prima bij. Een koopsignaal is opgetreden, nadat de voormalige weerstand rond 1983,71 punten (top van 19 februari) is gebroken.

Vervolgens heeft de SOX een fors hogere bodem gevormd rond 2.102,16 punten (bodem van 25 september). Technisch noemen we dit een katapultbodem, aangezien deze ruim boven de top van 19 februari rond 1983,71 punten ligt (lees ook de uitleg pullback katapultbodem, onderaan mijn column).

Het lijkt er nu zelfs op dat ook de laatste topje van begin september rond 2.390 punten wordt gebroken. Een katapultbodem zou de sterke technische conditie valideren. Doorgaans volgt na een succesvolle katapultbodem vaak een extreem sterke rally.

Aan de bovenkant heeft de SOX in eerste instantie ruimte richting weerstand 2.375,65 punten (eerste berekende koersdoel). Op langere termijn ligt mogelijk de zone 2.800-3,000 punten binnen bereik. De eerste steun ligt dus op 2.102,16, de tweede rond 1.983,71 punten.

Uitleg pullback en katapultbodem

Een bullish pullback weerspiegelt het principe old resistance becomes new support: oude weerstand fungeert als nieuwe steun. De oude weerstand biedt dan een nieuw vangnet.

Een pullback treedt doorgaans op de volgende wijze op: