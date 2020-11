Beste Keuze 2020: Indextrackers

Na de Beleggingsfondsen, afgelopen vrijdag, presenteren wij vandaag de Beste Keuze van 2019 in de categorie Indexproducten.

Die Beste Keuze hebben wij in 2018 in het leven geroepen om beleggers een handje te helpen met het kiezen uit het immense aantal producten, waartussen je als consument al snel de weg kwijt raakt.

Wij hebben dat aanbod gefilterd, met speciale aandacht voor prijs-kwalitetsverhouding, verkrijgbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. In onze Beste Keuze-sectie kunt u alle categorieën bekijken waarvoor we dat doen (later deze week maken we er meer bekend).

Indextrackers zijn terecht populair

Goed, indexproducten dus. Een productgroep die stormachtig groeit. In populariteit, maar helaas voor de overzichtelijkheid ook in aanbod. Die populariteit is te begrijpen: indexproducten - of indextrackers, zo u wilt - zijn een makkelijke manier om in één klap een hele beleggingscategorie aan je portefeuille toe te voegen, ze zijn vaak goedkoper om aan te schaffen dan beleggingsfondsen (die van uw geld ook nog een fondsmanager moeten betalen) en de statistiek laat zien dat ze gemiddeld genomen niet onderdoen voor actief beheerde beleggingsfondsen.

Lees ook: Zes redenen om in een index te beleggen

Dus op zich zijn indexproducten al een prima keuze voor een gespreide langetermijnportefeuille. Maar welke indexvolger is de beste? Inmiddels zijn er vele verschijningsvormen; de een noemt zichzelf indexfonds, de ander ETF (daar is ook verschil tussen) en dan zijn er ook nog eens ontzettend veel indices die gevolgd kunnen worden.

Wij maakten een voorselectie van vijf kwalitatief goede, prima presterende indextrackers in vijf populaire categorieën:

Aandelen wereldwijd

Aandelen Europa

Aandelen Amerika

Aandelen Azië

Aandelen opkomende markten

Die selectie kunt u hier bekijken.

Hoe komen we tot die Beste Keuzes?

Om überhaupt in aanmerking te komen voor onze selectie moet een indextracker minstens drie jaar op de markt zijn, een minimale omvang hebben en bij genoeg grote banken of brokers 'in het schap' liggen.

Omdat een indextracker maar één opdracht in het leven heeft: 'volg die index', hebben we ze ook vooral daarop beoordeeld. Of een tracker veel of weinig rendement maakt ligt (als het goed is) aan de index, niet aan de tracker. Wij hebben vooral gekeken naar hoe goed en hoe efficiënt zo'n indexvolger zich van zijn belangrijkste taak kwijt: de index volgen.

UIteindelijk moet een indexproduct goedkoop en geruisloos zijn werk doen. De Beste Keuze-selectie doet dat zonder uitzondering. Er zijn heus meer kwalitatief goede producten in deze markt dan we hier vermelden - bij voorbaat onze excuses aan de aanbieders die er niet tussenstaan - maar onze missie is dan ook om het aantal keuzemogelijkheden te verkleinen, niet te vergroten.

Als we dat doen, op basis van harde criteria, komen we tot dit lijstje favorieten. Omdat we niet vijf trackers op dezelfde index willen selecteren hebben we wel gezorgd dat er binnen iedere categorie wat te kiezen blijft. Let daarom goed op: zelfs in een klein lijstje indexfondsen en ETF's kunnen nog veel verschillende smaken voorkomen.