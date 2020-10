Galapagos, Goldman en héél slecht track record

Verhip, die top op €252,90 is nog maar van februari... Weet u wie die top enorm, maar dan ook enorm heeft gemist? Goldman Sachs. The Firm zet vandaag Galapagos op sell van neutral en op €87 van €108. Dat heeft procenten impact en het fonds nadert weer de bodem van net even onder €100...



Het is trouwens de enige sell voor Galapagos. De koersdoelen lopen uiteen van die €87 nu van The Firm en €160 van Bryan Garnier.



Nu komt het, het koersdoel van Goldman Sachs is zelfs nooit hoger geweest dan €108. Kortom, het huis heeft in al die jaren de fantasie en de rit in het fonds over het hoofd gezien. Wie weet komt de markt nu wel haar kant uit, maar besef dat zelfs ú het aandeel waarschijnlijk beter in de vingers hebt dan the squid.