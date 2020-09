Ineens, in Intertrust we trust

Het begon veelbelovend, maar toen kwamen die Panama Papers langs en sindsdien is het kwakkelen. Het lukt het bedrijf gewoon (nog) niet om zijn kennis en kunde in waarde om te zetten.

De analisten gaan het trustkantoor volgen en noemen het een topspeler in een sector die veilig is voor het coronavirus, namelijk Corporate & Trust Services.

Een beetje out of the blue zetten vandaag onze Belgische vrienden van KBC Intertrust op Kopen. De bank volgde het aandeel nog niet. Dat geldt voor meer? Het is toch een van de meest onbekende en misschien wel onbeminde aandelen uit de AMX.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp

