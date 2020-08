TA: Euro technisch op koers

De euro/dollar stagneert tijdelijk rond weerstand $1,19. Technisch ligt de euro er nog prima bij.

Een sterke euro is overigens niet in het voordeel van een exportland als Nederland: hoe minder je munt waard is, des te goedkoper je producten in het buitenland kan afzetten. De euro is dit jaar fors in waarde gestegen (van $1,07 naar $1,19) en is dus een sterke en dure munt.

Ik heb hier al eerder gewezen op zwakte van de dollar en kracht van de euro. Bij een voortzetting van de opmars van de euro zouden aandelen negatief beïnvloed kunnen worden.

Vandaag leg ik de euro/dollar opnieuw op tafel, zowel vanuit korte- als langetermijnoogpunt bezien.

Korte termijn: EUR/USD stagneert onder weerstand $1,19

De EUR/USD-koers heeft binnen de stijgende trend het koersdoel rond weerstand $1,19 (top van 14 juni 2018) bereikt.

De opwaartse trend kan worden voortgezet indien de EUR/USD boven de laatste top weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten. De EUR/USD koers heeft steun rond $1,17 (bodem van 3 augustus).

Langetermijncommentaar euro

Het technische plaatje van de EUR/USD wordt steeds beter. De neerwaartse trend is doorbroken en bovendien heeft de EUR/USD een nieuwe, hogere koersbodem gevormd.

De uitbraak boven de voorgaande koerspiek heeft ruimte vrijgemaakt voor een eerste koersstijging tot weerstand $1,26 (top van 16 februari 2018). Bij een eventuele doorbraak onder steun $1,12 (bodem van 19 juni) verzwakt het technische plaatje bij de EUR/USD.

Meerjarige analyse

Rond $1,19 is de euro op de dalende toppenlijn uit 2008 gestuit. Deze lijn bakent de bovenkant van het meerjarige dalende trendkanaal af. Rond $1,19 liggen bovendien nog enkele oude bodems uit 2010 en 2013, die thans als nieuwe weerstand fungeren.

Breekt de horde rond $1,19, dan kan de euro in eerste instantie naar $1,26 (top van februari 2018) en daarna naar $1,40 (top van mei 2014).