TA: Sterke euro

De euro is deze week naar de hoogste stand in meer dan vier maanden tijd gestegen. In de nacht van maandag op dinsdag bereikte de euro een hoogste stand van 114,68 versus de Amerikaanse dollar.

De euro gaf iets van de koerswinsten terug nu er een akkoord bereikt is over het herstelfonds, maar beelf technisch goed op koers. Ook van aandelen verwacht ik uiteindelijk een positieve reactie op het akkoord.

Bakkeleien

De afgelopen 4 dagen hebben Europese regeringsleiders uitvoerig gebakkeleid over de toekomstige EU-begroting en een corona-herstelfonds van in totaal 750 miljard euro. Dit fonds moet de Europese economie er weer bovenop te helpen na de coronacrisis. Nu het er is, kunnen de markten weer overgaan tot de orde van de dag.

Ik vraag me wel af wat de uiteindelijke gevolgen voor 'Holanda' zullen zijn, zowel economisch als psychologisch. Velen, vooral in Zuid-Europa, hebben zich publiekelijk zeer negatief uitgelaten over de 'starre' houding van Rutte.

Vandaag bespreek ik de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft.

EUR/USD herstelt richting de weerstand 1,15

De EUR/USD-koers heeft eerst een hogere bodem gevormd boven de top van maart. Vervolgens is het paar door het topje van juni gebroken. Hiermee is er ruimte vrijgemaakt voor een verdere stijging. Ons eerste koersdoel ligt op 1,15 (gevormd op 10 maart).

Zolang de steun op 1,12 (bodem van 19 juni) intact blijft, handhaven we een positieve visie. Na een uitbraak boven weerstand 1,15 wordt 1,19 het volgende opwaartse koersdoel.

MSCI World index hervat uptrend

In aanloop naar een akkoord brak de MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, boven het topje van begin juni. Dit valideerde de stijgende trend. De MSCI World index kan nu verder omhoog richting 2.434,95, het all-time high van 14 februari. Om het positieve plaatje niet te verstoren, is het wel van belang dat steun 2.154,44 (bodem van 11 juni) intact blijft.