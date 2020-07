TA: ASML op volle snelheid

ASML, dat woensdag met haljaarcijfers komt, ligt technisch als een dijk. Voorlopig zijn de correcties beperkt.

Ik heb hier al eerder aangegeven dat chips het bijzonder goed doen, de laatste keer 2 maanden geleden.

Nieuw all time high

Het aandeel ASML ligt er in het bijzonder technisch uitstekend bij. ASML had als een van de eerste Nederlandse aandelen het gehele coronaverlies goedgemaakt. Daarna wist het aandeel in mei het all-time high rond €294,40 te passeren, waarmee een langetermijn-koopsignaal is gegenereerd.

Technisch is ASML nog steeds een prima belegging, al is de koers flink op de muziek vooruitgelopen.

Het vervelende is dat er wel een uitbraak is geweest, maar nog geen pullback (terugval). Tussentijdse correcties zijn er wel, maar uitermate minimaal.

Gezien het enthousiasme van beleggers lijkt een grote terugval vooralsnog een droom. Mocht er een correctie komen, dan zou die een mooie nieuwe instapkans bieden voor de spijtoptant.

Defensieve langetermijnbelegging

Op de Tostrams-site hebben we de afgelopen jaren meerdere langetermijn-koopadviezen voor deze chipgigant gegeven. De laatste aankoopaanbeveling van ASML in de Tostrams defensieve langetermijnportefeuille dateert al weer van 18 maart vorig jaar. De opnamekoers lag toen op 168.

Vandaag bekijk ik ASML en de SOX-index. Deze PHLX Semiconductor Sector-index, zoals de volledige naam luidt, volgt het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie.

Deze week staat op Wall Street de chipsector in de spolights vanwege overnamenieuws. Chipbedrijf Analog Devices kondigde aan branchegenoot Maxim Integrated Products over te nemen. De overname, ter waarde van 21 miljard dollar is een van de grootste deals sinds het begin van de coronacrisis.

ASML lange termijn

ASML heeft de oude stijgende trend hervat nadat de koerspiek van februari rond 294 opwaarts is doorbroken. Hiermee is een krachtig koopsignaal opgetreden. ASML vormt nog steeds hogere toppen en bodems. Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting ons eerste berekende koersdoel rond 380.

Het volgende ligt rond 425. Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 294,00 (top van 19 februari) intact blijft. De oude weerstand fungeert nu als eerste steun en vangnet.

Lange termijn: PHLX Semiconductor Sector-index

De SOX index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, ligt er sinds kort technisch bezien veel beter bij.

Een vers koopsignaal is opgetreden, nadat de voormalige weerstand rond 1983,71 (top van februari) is gebroken. Aan de bovenkant is er ruimte richting weerstand 2.779,51 (eerste berekend koersdoel). De steun ligt op 1.233,97 (bodem van 20 maart).