TA: Chips testen weerstand

De VS heeft maatregelen aangekondigd om Huawei van de internationale chipmarkt te weren. Deze ontwikkelingen zijn slecht voor de gehele chipsector, aldus de specialisten van KBC. Bovendien kan dit vertraging opleveren bij de ontwikkeling van 5G, aangezien Huawei de grootste aanbieder van netwerkapparatuur is.

Op korte termijn hapert het herstel van de SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft. Op de Nederlandse beurs is het ASML dat, in elk geval op korte termijn, onder zijn technische barrières blijft hangen.

Vandaag bekijk in de kortetermijnplaatjes van de SOX-index en ASML.

SOX-index neemt wat gas terug

De SOX-index heeft de korte stijgende trend, die in maart was ingezet, gebroken. Hierdoor oogt het technisch beeld tijdelijk neutraal. We zien deze week wel een aanval op de weerstand 1.802,99 (gevormd op 29 april). Na een overtuigende doorbraak hierboven komt er ruimte voor een verdere stijging.

Alleen een neerwaartse doorbraak van de steun 1.625,77 (bodem van 4 mei) zou een technische verzwakking opleveren.

ASML maakt pas op de plaats

ASML pauseert op korte termijn. We verwachten consolidatie onder weerstand 294,40 (het all time high van 17 februari). Pas na een overtuigende uitbraak hierboven komt er meer ruimte voor een forse stijging. De steun 251,85 (bodem van 4 mei) is niet in gevaar.

In de defensieve langetermijn-Tostramsportefeuille houden we al geruime tijd een positie in ASML aan. Uiteraard kijken we kritisch naar de technische ontwikkelingen van deze gigant in de halfgeleiderindustrie. Maar voorlopig is er geen gevaar.