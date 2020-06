Over Goldman, Unibail, Fugro en Wereldhave

(AJK) In mijn onschuld twitterde ik dit vanochtend... Veel reacties, ik kom er zo op terug waarom ik nou deze reactie er achteraan plak.

Goldman is denk ik niets meer dan een prime broker filing. Broker idd ook underweight/sell. — RonaldEvers (@RonaldEvers) June 11, 2020

Onschuld, want ik krijg om mijn oren dat The Firm drie dagen geleden Unibail nog op sell zette. Klopt, maar om los te gaan dat Goldman Sachs de boel aan het flessen is, of u op het verkeerde been aan het zetten is, gaat ver. Hier is het document, op 4 juni meldde de zakenbank zich bij Franse toezichthouder AMF.

Zie Nico's screendump en data in die tweet. Met Chinese Walls bedoelt hij natuurlijk dat Goldman Sachs Afdeling 1 bij wijze van vol op het orgel ging en Afdeling 2 een sell af gaf. Zou u toch eerder een buy verwachten, nietwaar? Niet dus. Voor de goede orde, ik weet niet hoe het allemaal werkt bij de zakenbank.

Wat ik wel weet, is dat het soms lijkt alsof alle goeroe's en hoge piefen plus alle afdelingen en trading desks op eigen houtje en voor eigen boek opereren. Soms diametrale meningen op één dag. Hoe het ook zij, er bestaat in ieder geval niet zoiets als heel Goldman Sachs vindt dit, zegt dat, zit long zus en en short zo.

Chinese Walls ??Belangetje Goldman in #Unibail, gemeld op 4 juni. Daarna op 8 juni, serveren Goldman's analisten het bedrijf af naar €44 pic.twitter.com/xwVtLf45mq — Nico A. Inberg (@NicoInberg) June 11, 2020

Nu kom ik terug bij die bovenstaande reactie. Inderdaad, Goldman Sachs is onder andere ook prime broker, ofwel ze kan in dit geval voor een klant opereren. En dat valt nergens aan de data vanaf te lezen. Unibail is niet de enige op het Damrak, zie ook het gevoelige Fugro en Wereldhave waarin The Firm ook een belang heeft.

Oh ja, natuurlijk houdt (iedereen bij) Goldman Sachs het eigen belang goed, héél goed in de gaten. Zeg maar net al ieder ander op de beurs.