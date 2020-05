Beursfenomeen Adyen op €1000

Bericht delen via:

Adyen is bij deze formeel een fenomeen. Ja, want volgens de boekjes zijn het defensieve aandelen die het goed moeten doen als het fout gaat op de beurs. Adyen spot met deze regel. Het is het duurste AEX-(groei)aandeel, maar het lijkt wel alsof iedereen juist daarin vlucht als de AEX bokt. Zie het bord nu maar.

Hoe ironisch. Het bedrijf ging bijna twee jaar geleden met zeg maar frisse tegenzin na beurs, het was vooral om bestaande aandeelhouders een exit te bieden. De bedrijfstop vond het zelfs niet nodig om traditioneel de gong te komen luiden op het Damrak. En dan dit, een verdubbeling. Niets van corona te zien hier.