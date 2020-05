BeursVandaag: Drukke dag

Het is zowaar rustig op dit uur: nullen voor de komma. Of dat zo blijft? Veel data en cijfers vandaag!

Aperam beleeft momenteel een slecht, heel slecht kwartaal. En die Q1's zijn ook niet best, hoe kan het ook anders.

Nog eentje. AMG heeft ook beroerde cijfers, waarschuwde al, handhaaft wel het dividend en ze komt, zodra het weer kan, met een outlook:

Alfen heeft niet veel last, levert weer double digits af, maar durft desondanks geen outlook af te geven.

Bij deze de altijd degelijke cijfers (vrije kasstroom zakt wel 9%, maar marge is wel beter) van Wolters Kluwer. Geen outlook, maar wel dividend en buy backs.

Eurocommercial Properties ook nog, valt mee geloof ik in de gauwigheid. Succes Evert Jan, je begint wel lekker op een bodem.

Corona of niet, de VS is van plan verder open te gaan. Hong Kong 36,9, Ierland 13,9 en India 5,4 (ja, 5,4) zijn al door: we doen het met inkoopmanagers dienstensecor april en hoe verschrikkelijk worden die? Verder is er een vreselijk ADP arbeidsmarktrapport en Walt Disney deed gisteravond -2,1% op haar cijfers.

Kijk nou, álles handelt nu met een nul voor de komma, zelfs olie. Hoe lang is dat geleden? De Amerikaanse rente stijgt twee basispunten en de Duitse ligt vlak.

07:57 UniCredit zet geld opzij vanwege coronacrisis

07:41 Coronacrisis raakt resultaten vastgoedfonds Atrium

07:37 Aperam waarschuwt voor fors lagere verkoop door coronacrisis

05 mei Kwartaalwinst Disney keldert door coronacrisis

05 mei Ook Wall Street met winsten de handel uit

05 mei Vakbonden willen praten met KLM over arbeidsvoorwaarden

05 mei Sentiment op Wall Street positief nu olieprijzen stijgen

05 mei AMG zet beursplannen voor techdivisie in de ijskast

05 mei 'Uitblijven dividend vanwege corona kost Franse staat miljarden'

Extraatje, deze is net door:

06 May - 08:00:00 [RTRS] - REG-KIADIS PHARMA ANNOUNCES U.S. FDA APPROVAL TO START NK-REALM PHASE 2 CLINICAL TRIAL FOR NATURAL KILLER (NK) CELL THERAPY PRODUCED WITH PM21

Analistenadvies luidt als volgt en de AFM meldt geen shorts:

Randstad: naar €35 van €32 - HSBC

Altice: naar €3,35 van €3,25 - Barclays

De agenda kent veel cijfers, inkoopmanagersindices en het ergste ADP-rapport ooit:

08:00 Aperam Q1-cijfers

08:00 Eurocommercial Properties Q1-cijfers

08:00 Hunter Douglas Q1-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q1-cijfers

08:00 Ontex Q1-cijfers

08:00 BMW Q1-cijfers

08:00 Credit Agricole Q1-cijfers

09:45 Italië services PMI apr 8,0

09:50 Frankrijk services PMI apr 10,4

09:55 Duitsland services PMI apr 15,9

10:00 EU services PMI apr 11,7

13:00 General Motors Q1-cijfers

14:15 VS ADP banenrapport apr -13,0M

16:30 Olievoorraden 10,6M

18:00 Vastned Q1-cijfers

22:00 Paypal Q1-cijfers

US-China political face-off is the 'No. 1' concern for investors, says economist https://t.co/n3lHpcnxbp — CNBC (@CNBC) May 6, 2020

Oil prices fall as rising U.S. inventories reassert supply concerns https://t.co/Sns1D9VFWG pic.twitter.com/Iz6xq8eQ5V — Reuters (@Reuters) May 6, 2020

AbbVie wins U.S. antitrust approval to buy Allergan https://t.co/uMJ7BdB706 pic.twitter.com/2LjqHK0RB4 — Reuters (@Reuters) May 6, 2020

#Cryptosphere: Here's how the cryptocurrency has fared in 2020, amid market instabilities pic.twitter.com/9AtZG0dqe4 — Reuters (@Reuters) May 6, 2020

Beyond Meat results beat, suspends 2020 forecast on COVID-19 concerns https://t.co/8V7mV7EojS pic.twitter.com/AGhelgLqMz — Reuters (@Reuters) May 6, 2020

Will the gig economy ever look the same? Lyft's earnings on Wednesday may provide a clue.https://t.co/XViCvKvJW5 — MarketWatch (@MarketWatch) May 6, 2020

Hadden Alphabet en Facebook het ook al over:

Online ad market is recovering from coronavirus shock, but little else is clear https://t.co/KssLvKmuaw — MarketWatch (@MarketWatch) May 6, 2020

Tesla market value reached the threshold needed for Elon Musk to collect the first $706 million chunk of his moonshot pay award https://t.co/9EMpUa4TIu — Bloomberg (@business) May 6, 2020

Artificial intelligence is getting personal and misusing it could do serious harm. So where do you draw the line between yourself and AI? pic.twitter.com/G9QzKtyyQK — Reuters (@Reuters) May 6, 2020

From big banks to big tech, here's a look at some of the earnings season news so far.?? “Earnings season during the pandemic” by @CNBC https://t.co/x9nLZisKOn — CNBC (@CNBC) May 5, 2020

78 central banks have cut rates in 2020. 3 have hiked rates. pic.twitter.com/EJnU6fHeQo — Charlie Bilello (@charliebilello) May 6, 2020

