TA: Zand in de motor

De bekende oplichters van CNBC. Terechte vraag is wel, was het te verwachten. Gezien voortekenen en belangen wel.

It wasn't until the news was reported by CNBC about 30 minutes later - and hit the retail investing audience - that GILD stock soared 16 and the entire market took off as if someone had suddenly discovered not only a cure but also a vaccine for coronavirus.----------------------Zeg t al jaren,zeer linke lui daar bij cnbc.Tijdens banken crisis bleven ze ook maar roepen dat er niets aan de hand was en buy buy buy:-)