BeursVandaag: Verbaas u weer

Dit is de hele - van minus vier miljoen tot plus (?) honderdduizend - compleet uiteenlopende consensus voor het Amerikaanse Payroll Report, de werkgelegenheidscijfers over maart.

Wie weet gaan de koersen daarom ouderwets wapperen op deze cijfers, zoals vroeger zo gewoon was. Dat is nog niet alles: vandaag is er ook het wereldwijde rondje inkoopmanagersindices dienstensector over maart. Alleen ons land kent die niet. China (Caixin) is door met een hoopvolle 43,0, na 26,5 over februari.

Japan meldt een onthutsende 33,8, maar dat is toch beter dan de verwachte 32,7... Let uiteraard vooral op Duitsland en de VS vandaag.

Over naar de polder. In hoeverre is dit nog nieuws, van belang of verrassend? Ik weet even zo gauw niet meer of Aegon, ASR en NN hier zelf al over hebben besloten. Net als bij de banken blijft ook bij de verzekeraars de cash even in kas, ga daar in ieder geval maar vanuit.

02 Apr - 19:26:09 [RTRS] - DUTCH CENTRAL BANK URGES DUTCH INSURERS TO SUSPEND DIVIDEND PAYMENTS AND SHARE BUYBACKS

Uitstel, deze chique bank voelt zich ook geroepen:

03 Apr - 08:00:24 [RTRS] - VAN LANSCHOT KEMPEN NV - DELAY PAYMENT OF 2019 DIVIDEND UNTIL AFTER 1 OCTOBER 2020 AT EARLIEST

Het intussen bekende overzicht; formeel is het aantal besmettingen over het miljoen. Japan vreest voor het ergste, Duitsland verlicht juist maatregelen en Apple sluit deze maand zijn winkels in de VS.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/QIUl6ETXaG — Reuters (@Reuters) April 3, 2020

Komt deze er nog achteraan...

Meer hot news, hoe zit het met olie, Rusland en SA? Die laatste twee zeggen van niks te weten... Is het weer dat de Amerikaanse president zomaar wat roept, om beweging in de zaak te krijgen? Deed hij ook in de handelsoorlog met China. Dat is hem gelukt wat de koersen betreft, die staan nu -5% na de grootse rally ooit.

Verrassend veel nullen voor de komma voor deze tijd van het jaar anno 2020, maar de koersen moeten wel terug na een aardig beursdagje. De oliewaarden krijgen een tikje, valt te verwachten. De dollar is sterk, de Amerikaanse rente zakt drie basispunten en de Duitse één.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Nedap dat ook de witte vlag hijst en Aperam is de eerste, de aandeelhoudersvergadering gaat helemaal via het web. Over een paar jaar allemaal, let maar op.

08:03 Ook S&P tornt niet aan rating Verenigde Staten ondanks pandemie

07:49 Mexico stopt tijdelijk met brouwen Corona-bier

07:48 Chinese centrale bank huiverig om depositorente te verlagen

07:47 Facebook wil dit jaar 10.000 nieuwe krachten aannemen

07:47 Aperam maakt aandeelhoudersvergadering volledig digitaal

02 apr Italiaanse UniCredit schrapt duizenden banen

02 apr Wall Street eindigt hoger na olie-tweet Trump

02 apr DNB roept verzekeraars op af te zien van dividendbetalingen

02 apr Wall Street kleurt groen

02 apr Nedap trekt prognose voor 2020 in vanwege coronacrisis

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €13 van €17 - JP Morgan

AkzoNobel: naar buy van sell en naar €70 van €75 - Berenberg

ING: naar €8,90 van €11,50 - JP Morgan

Euronext: naar €83 van €88 - Jefferies

De agenda:

01:30 Japan services PMI mrt

09:15 Spanje services PMI mrt

09:45 Italië services PMI mrt

09:50 Frankrijk services PMI mrt 29,0

09:55 Duitsland services PMI mrt

10:00 EU services PMI mrt 28,3

10:30 VK services PMI mrt 35,4

14:30 VS loongroei mrt 0,2% MoM

114:30 VS Non-Farm Payrolls mrt -293K

14:30 VS werkloosheidspercentage mrt 4,1%

16:00 VS ISM non-Manufacturing Index mrt

Caixin #China Services #PMI rose to 43 in March, underpinning that Chinese economy is by no means out of the woods yet. pic.twitter.com/zeZr8wm1TL — jeroen blokland (@jsblokland) April 3, 2020

Even gemist gisteren, bij deze. Komt goed uit? Het aandeel heeft enorme klappen gehad: tweederde eraf en weer 40% erbij.

#Tesla shares jump >10% above $500 in after-hours trading as deliveries beat analysts’ estimates. Company handed over 88,400 vehicles in Q1. In Q4 2019 Tesla delivered 112,000 vehicles and 63,000 in Q1 2019. Doesn't change growth goal despite Coronavirus uncertainty. pic.twitter.com/DLUUWsAWSZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 2, 2020

Net als de beurzen is er de vrije val voor de economie én de winsten:

As millions lose jobs, Fed policymakers say recession is here https://t.co/PVl3rdGeEr pic.twitter.com/TsU97pevQ5 — Reuters (@Reuters) April 3, 2020

Dat wil nog niet zeggen dat de markt er ook zo over denkt:

Airbnb lowers internal valuation to $26 billion as coronavirus hits bookings: FT https://t.co/0oYmfFZ1ku pic.twitter.com/Fv74XyuGsP — Reuters (@Reuters) April 3, 2020

Is er zelfs nog een beursgang. Een biotech, dat wel.

Zentalis Pharmaceuticals raises $165 million in its IPO — the second company to go public in the U.S. since Covid-19 was declared a pandemic https://t.co/Sk09Ph2gNW — Bloomberg (@business) April 3, 2020

-72%?!

China's biggest car rental firm sinks as much as 72% on Luckin connection https://t.co/Qh9sTCd2jw — Bloomberg (@business) April 3, 2020

Ah gevonden, hier zijn onze aandelen gebleven:

Astronomers spot 'missing link' black hole - not too big and not too small https://t.co/1kdqvkpxjJ pic.twitter.com/ESW8bsMR29 — Reuters (@Reuters) April 3, 2020

Nog een zwart gat...

Fed balance sheet increases to record $5.86 trillion https://t.co/gOKeFTehzV pic.twitter.com/ZITVQHKGyM — Reuters (@Reuters) April 3, 2020

Dat u het weet, de olieprijs is anno 1859.

Crude Oil was up 24.7% today, its largest daily gain in history. $WTIC pic.twitter.com/nhy8VQTfof — Charlie Bilello (@charliebilello) April 2, 2020

Beide kan ook nog, zijn we nou op slot om een gezondheidscrisis, of een gezondheidszorgcrisis? Misschien moeten we in het westen wat minder in gebakkenlucht erplaatsers en prietpraters en wat meer in doeners en handenuitdemouwers investeren.

Lacking beds, masks and doctors, Europe's health services struggle to cope with the coronavirus https://t.co/BvrUStNwlg — CNBC (@CNBC) April 3, 2020

Veel plezier en succes.