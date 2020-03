Insiders OCI kopen niet, maar grááien

Het boek is anoniem, maar als u van aandelen OCI afwil is de kans groot dat u weet wie uw tegenpartij is. De FC Sawiris, ofwel de drie broers, is groot aan het inslaan op de daling. Hier zijn de AFM-meldingen.

Diede heeft goed opgelet:

Inslaan? Zeg maar gerust graaien! Het gaat overigens om Nassef.

Hier de actuele posities, de Sawirisjes hebben het in feite al helemaal voor het zeggen bij OCI. Al halen ze het denk ik niet in hun hoofd om Bill Gates (6%) te passeren bij belangrijke beslissingen.