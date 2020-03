Dit is de beste crisis ooit

Het is de reden dat ik mij totaal geen zorgen maak over dat we deze crisis doorkomen. Minfin Wopke Hoekstra hoeft de mouwen niet eens op te stropen? Als hij een beetje slimme leningen uit geeft - vooral ESG, daar schreeuwt markt om - waait het geld misschien door de ramen aan de Korte Voorhout naar binnen.

Verder en niet onbelangrijk volgens mij: dit is geen beurscrisis zoals 2000, dit is ook geen financiële crisis zoals 2008, dit is ook geen economische (politiek en sociale) crisis zoals 1929, maar een gezondheidscrisis. Wel eentje met een acute noodstop voor de hele wereld en dat maakt het zo uniek en unheimisch.

Voor bezorgde vragenstellers: ben geen econoom, maar ons land is Triple A, onze schuld behoort tot laagste G20 en we hebben smetteloze reputatie op markten. Met ESG-corona bonds kan onze minfin crisis mss zelfs gratis financieren, ofwel no problem #AEX pic.twitter.com/4Wo3rKTZLP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 24, 2020

Net als de schatkist kunnen onze bedrijven ook tegen een stootje. De omzet-en winstverwachtingen zijn blanco, nieuwe buy backs kunnen we voorlopig schudden en er gaat volop worden geschoten op de dividenden. Niettemin hebben ze wel wat vet op de botten. FD heeft een uitstekend artikel hierover. Plaatje gepikt:

De schulden zijn ook meer dan behapbaar. ArcelorMittal bezweek er bijna onder tijdens de laatste crisis in 2008, maar leerde haar les en bouwde af. In de AMX komt u bijvoorbeeld Altice en Fugro tegen, waar schulden wel een rol spelen - zeker bij de laatste. Dit zijn uitzonderingen, dit is niet de regel. FD weer:

Quick & dirty

Nee, ik maak mij als aandelenbelegger geen illusies. Het is afwachten welke bedrijven hun voorgenomen dividend over 2019 volledig uitkeren, maar dit jaar zal het niet veel zijn. Misschien volgend jaar ook niet, als deze crisis maanden blijft doorzieken. Terecht natuurlijk, dat wel: geld in kas, overleven is het motto.

Al eerder gezegd, na elf hele vette jaren staan we als aandelenbelegger plotseling met lege handen. Neem uw niet, ga niet zeuren, klagen en schelden (heeft nog nooit iemand aan verdiend) en ga op de blaren zitten. Dit is nou risico en hoort bij beleggen: er zijn vette en magere jaren. Het is niet altijd +20%.

Ook al eerder gezegd, als ik mag kiezen heb ik liever een quick & dirty dip in economie en op markten, dan zo'n lange, uitputtende en slopende bear market als 2000-2003. Alsof Mr. Market mij een keertje heeft gehoord, want zo'n mes als deze maand viel er nooit eerder in de economische en financiële geschiedenis.

Afgezien van de doden, de zieken in de ziekenhuizen en al die helden die zelf hun gezondheid en misschien wel leven wagen voor vooral anderen, is dit een luxe crisis voor de grote massa. We zitten thuis in onze gouden kooien, want de overheid garandeert ons wat ze garanderen kan en voorkomt zo paniek.

Vandaag die inkoopmanagersindices en de komende twee à drie maanden gaan we met open monden naar economische data kijken. Maak u geen illusies, dat worden verreweg de slechtste cijfers ooit. Bedrijven praten u al zo veel mogelijk bij, maar hebben ook geen idee van eigen omzet dit jaar. Laat staan winst.

Nieuwe hausse

Maar dan, wat er na komt... Ik verheug me er nu al op. Er was al zoveel fantasie met 5G, AI, energietransitie, automotive et cetera. Daar komt dit bij, want de wereld maakt nu een enorme technologische inhaalslag. Zo geeft mijn vrouw de yogajuf online lessen en heb ik zelf vanavond mijn eerste online basgitaarles.

Dat is het goede aan deze crisis: iedereen wordt uit zijn of haar comfort zone geschopt, moet bezinnen, nadenken en dingen anders doen. Wat dacht u van de energie en levenslust die er straks los komt na maanden opsluiting? De wereld wacht misschien een nieuwe economische en zelfs technologische boom.

Misschien wordt dit de beste crisis ooit: kort, krachtig, bruut en rücksichtlos én het startpunt van weer een verbluffende hausse aan menselijk vernuft, fantasie, ondernemingszin, risicobereidheid, creativiteit en expansie. Op de beurs weten we dan dat koersstijgingen, dividendverhogingen en buy backs dan vanzelf volgen.

We ain't seen nothing yet. Daar beleg ik zelf graag voor en ik peins er niet over mijn aandelen te verkopen. Ook al gaan we -60% of -70% zien. Was in maart 2009 ook zo. Nooit heb ik me rotter gevoeld op de beurs dan toen. Nooit heb ik ook mooiere lijntjes in grafieken getrokken dan vanaf die maand. Good luck.