Goedemorgen,



de maatregelen om het corona virus proberen tegen te houden hakken er aardig in, met z'n allen solidair zijn om de regels in acht te nemen met respect ook voor je (oudere) medemens.



Bagatelliseren van dit uiterst besmettelijk virus en afdoen al een griep is onzin, het aantal doden is dan wel beperkt maar dat komt ook dat China weliswaar te laat zeer strenge maatregelen heeft genomen.



En waar de vergelijking met een griep mank gaat is dat met een (gewone) influenza veel meer mensen tegelijk besmet raken wat we dus met het corona virus moeten zien te vermijden want met dezelfde aantallen vergeleken met griep, zal het aantal doden veel hoger zijn.



Wanneer we weer in wat rustiger vaarwater komen zal de beurs echt wel weer herstellen.



Gezien het min of meer geprogrammeerde dalen was het corona virus een geschikte reden om een daling in te zetten want om de zoveel tijd worden de beurzen gecorrigeerd om weer opnieuw te beginnen met een nieuwe cyclus.