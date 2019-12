TA: Pas op de plaats

Voorlopig voorspellen de indicatoren een pas op de plaats voor de AEX. Een diepe correctie staat nog niet in de sterren.

Zo vlak voor kerst blijven de beurzen dicht bij huis. Bovendien hebben we thans te maken met een verkorte beursweek. Verder houden de ontwikkelingen rond de eerste fase van een handelspact tussen de Verenigde Staten en China beleggers op het vinkentouw.

Ondanks deze adempauze blijven alle aandelenbeurzen technisch prima liggen. Dit laat overigens onverlet dat er af en toe tussentijdse correcties kunnen optreden.

Adempauze

Een goed moment om alle technische indicatoren van de Nederlandse beurs weer eens tegen het licht te houden. Op dit moment staan vrijwel alle indicatoren positief. Alleen op basis van de RSI is een beperkte tussentijdse correctie niet uitgesloten.

Vooralsnog is voor de AEX niet meer een tijdelijke adempauze te verwachten, enkel een pas op de plaats dus.

AEX index koerstechnisch

De Nederlandse beurs weet ondanks de huidige consolidatie de stijgende trend intact te laten. Een tussentijdse correctie zou de AEX naar de onderkant van het stijgende kortetermijn-trendkanaal kunnen brengen. Deze biedt thans steun rond 590.

RSI (Relative Strength Index)

De RSI geeft op korte termijn een lichte over-gekochte (overbought) conditie aan. De RSI (Relative Strength Index) vergelijkt de kracht van de laatste koersstijgingen met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden.

Hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een AEX in een sterke stijgende trend kan soms wekenlang overbought blijven. Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf.

Deze situatie treedt op indien de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering. Op dit moment treedt er negatieve divergentie op tussen de AEX en de RSI.

MACD

De MACD geeft op korte termijn een positief signaal (stijgt en beweegt boven 0). De naam staat voor Moving Average Convergence Divergence en is een momentum-indicator, berekend op basis van twee voortschrijdende gemiddelden.

De MACD geeft allereerst de richting van de trend aan. Bij een stijgende MACD-lijn is de trend positief, zoals nu bij de AEX. Daarnaast geeft de MACD ook koop- of verkoopsignalen af. Doorkruist de MACD de 0-lijn, dan geeft dit een koopconditie aan, zoals bij de AEX.

200-dagenlijn

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) laat een stijgend verloop zien. Bovendien noteert de AEX boven haar 200-dagenlijn. Enige puntje van zorg is dat de AEX te ver verwijderd is van de 200-dagenlijn. Dit indiceert een soort van overbought-conditie.