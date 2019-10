Liveblog: ING en... ASMI!

Update 10:30 uur: Bedankt Noord-Korea?

Het bericht is van rond 10:00 uur en sindsdien laten de koersen de kopjes een beetje hangen. Is dit het? Altijd moeilijk om stellig te zijn op de beurs, maar dit zal de prijzen zeker niet helpen.

North Korea fired two projectiles, possibly missiles, into the sea between the Korean peninsula and Japan, according to the Japanese coast guard and South Korea’s military https://t.co/NgE0vENluj pic.twitter.com/e86rD92DfF — Reuters (@Reuters) October 31, 2019

Update 10:15 uur: Leuker kan De Speld het niet maken

Totaal off-topic, ook weer niet helemaal met die voorgestelde verhoging van de vermogensrendementsheffing op beleggen, maar deze moet gewoon even :-)

Storing: de site van de Belastingdienst is online! https://t.co/rWYD5jjwFO — De Speld (@DeSpeld) October 31, 2019

Update 10:00 uur: ASMI op €100!

Blijf wel rekenen, sommen maken of lijnen trekken en hol niet doldriest achter deze euforisch sperende TGV aan. Natuurlijk, het bedrijf heeft een fraaie Q3-rapportage en outlook, maar recht in het plafond borende koersen zijn doorgaans niet de meest ideale instapmomenten.

Toeter even als u in Almere langs HQ #ASMI rijdt, €100 op het bord! Gefeliciteerd vertrekkende CEO Chuck del Prado (als ik hem was zou ik vandaag subiet stoppen) en de zijnen en alle stakeholders #AEX pic.twitter.com/6AyXvlc3xr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 31, 2019

Update 09:45 uur: Opel Peugeot Citroën Fiat Chrysler!

Het zong al rond - Fiat Chrysler deed gisteren +5,4% in New York - en sinds vanochtend voorbeurs is het officieel. De koersreacties zijn zéér wisselend. Blijkbaar vindt de beurs de deal niet goed voor Peugeot (PSA) getuige -8,5% nu in Parijs en voordelig voor Fiat Chrysler met +9,6% in Milaan.

Fiat Chrysler and Peugeot confirm deal to merge https://t.co/36sRvFbFJL — CNBC (@CNBC) October 31, 2019

Het is een fifty-fifty deal en gelet op de actuele marktwaardes van beide aandelen hebben de Amerikanen en Italianen dat goed uitonderhandeld tegen de Fransen: PSA is nu €23,4 miljard waard op de beurs en Fiat Chrysler doet €19,9 miljard. Ja en zo komt het na ruim een eeuw autorijden weer tot concentratie in de autosector.

Vergeet niet dat Citroën en Opel al deel uit maken van PSA. Verder is er de combinatie Nissan-Renault, waardoor de Franse auto-industrie niet meer zelfstandig is. En het hoofdkantoor wordt Bataafs! De Duitsers doen het wat dat betreft beter en de Britse auto-industrie is eigenlijk verdwenen. Alleen de prestigemerken bestaan nog.

De reden voor deze fusie is duidelijk: het omschakelen naar elektrisch en autonoom rijden is zo kostbaar - VW investeert liefst €50 miljard - dat een Alleingang nog slechts voor weinigen is weggelegd. Bovendien is het de vraag of toekomstige generaties sowieso nog een auto willen. De status van de wagen brokkelt af.

Okee, raden maar, wat wordt de volgende fusie: GM en Ford met een Japanner, of misschien wel met elkaar? Nee toch, daar gaan de mededingingsautoriteiten in de VS toch wel voor liggen? We zien wel, nog even een grafiekje. Ah, vandaar die fifty-fifty?

Update 09:30 uur: Advies

Zoveel cijfers en nieuws, waar en hoe begin ik vandaag? Eerst maar de al binnengerolde adviezen dan maar.