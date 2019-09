Liveblog: KPN, Leroy en Sligro

Update 10:30 uur: Sligro en Jumbo

Van mij mag het :-)

Gaat #Jumbo via #Sligro reverse listing doen, gniffelt beursvriendje van me. Leuk bedacht, denk t niet. Twee jr geleden ofzo vroeg ik op BNR aan Jumbo CFO of bedrijf wel es beursgang overweegt. Hij moest erg lachen #AEX pic.twitter.com/cuTi1eaTXC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 20, 2019

Het is wel een mooie derby. Net zoiets als Adidas-Puma. Die hebben hun HQ's zowat in dezelfde straat en de bedrijven van de oorspronkelijk beide broers vechten elkaar al decennia de tent uit.

Niettemin is dit voor Sligro en al haat stakeholders een hele, hele vervelende zaak. Dit gaat normaal gesproken - hiet is maar wat we normaal zijn gaan vinden dan - jaren duren en al die tijd hangt er dan een mogelijke schadevergoeding en misschien wel boete als een wolk boven Sligro. Wat Nico zegt.

Update 10:00 uur: Huizen +5,7%

Ja, het vlakt inderdaad af, maar +5,7% mag er nog steeds zijn. Al is het maar omdat het cijfer hoger is dan inflatie, BBP-groei en loonontwikkeling.

Bestaande #koopwoningen waren in augustus 5,7 procent duurder dan in augustus 2018, de laagste prijsstijging in bijna 3 jaar. Meer hierover: https://t.co/7Okp6mYPEs pic.twitter.com/AAxOtUKVQz — CBS (@statistiekcbs) September 20, 2019

Doe ik er voor een keer eens een ander grafiekje bij. Ik probeerde ook nog een bondje te vinden, om nou te zien wat nou het beste deed, maar ik krijg in Datastream helaas alleen maar rentes open.

Update 09:30 uur: KPN, Proximus en Leroy

Luister even mee, want BNR heeft de De Tijd journalist aan de lijn die met het bericht kwam. Kinnesinne...? Hij verbaast zich er namelijk over dat de Belgische justitie met zwaar geschut schiet, omdat Dominique Leroy slechts €6000 heeft verdiend aan die aandelenverkoop Proximus begin vorige maand.

Had ook schriftelijk afgekund, meent hij en deze Lars Bové is, als ik het goed begrijp, de handel in voorkennisspecialist van de krant. Hij heeft grotere zaken met minder grof geschut gezien. Let wel, hij pleit de aankomende KPN CEO niet vrij. Hij constateert alleen dat erg veel sirenes en zwaailichten staan te blaffen.

De nieuwe topvrouw van KPN is al in opspraak nog voor ze aan haar nieuwe baan begonnen is. Het Belgische gerecht heeft gisteravond huiszoekingen gedaan bij Dominique Leroy, de topvrouw van telecombedrijf Proximus. @ZaakJustitie geeft duiding.https://t.co/00RHp84Z5G — BNR Nieuwsradio (@BNR) September 20, 2019

Leroy bevestigt zelf (Reuters meldt het) de inval bij haar thuis en op kantoor en nu is het afwachten of KPN met een reactie komt. Blij en hosanna zingend zal de telecom niet met de zaak zijn, dat spreekt voor zich. U mag gissen of er consequenties zijn. In ieder geval is dit geen fijne start, of Leroy schuldig is of niet.

Mocht ze worden veroordeeld, dan wordt het wel een lastig, heel lastig verhaal. Ik heb de naam Herna vanochtend trouwens al drie keer horen vallen en dan weet u heel goed wie er wordt bedoeld. Inderdaad, de PostNL CEO. Want stel: als KPN op zoek moet naar nieuwe CEO, moet het weer een vrouw zijn gezien de tijdsgeest.

Aan de andere kant, leuk dat er tenminste nog één iemand is die een keer een grijpstuiver verdient aan deze aandelen, want het zijn niet de grootste vetpotten op de beurs. Dit is nog herbelegd ook.

De Tijd heeft nu zelf ook dit verhaal.