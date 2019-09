Preventieve renteverlaging? Daar kwam het Fed-rentebesluit gisteravond een beetje op nee, want zó slecht gaat het nou ook weer niet met de Amerikaanse economie, inflatie en werkgelegenheid. Druk ik het zacht uit. Lees hier alles na in mijn blog.

Per saldo reageerden de koersen een fractie lager. Intussen is ook de BoJ al door en laat alles zoals het is en was. Vol op her orgel dus.

Donald Trump may think Jerome Powell has "no guts," but the stock market still believes in the Fed chair https://t.co/iZvPw9Qp8C — Bloomberg (@business) September 19, 2019

Behalve dat er gisteren weer zo'n geldmarktoperatie van de Fed van $75 miljard was - wat een hoop geld gaat er eigenlijk zomaar rond - is er nu weinig nieuws. Zie hieronder, er gaan ook geluiden dat de banken het er een beetje om doen, omdat ze hopen op minder strenge regels bij het elkaar kort geld uitlenen.

U ziet de koersen en die verschillen amper met die van 24 uur geleden:

Futures in de min, maar niemand die hier van in paniek raakt, dunkt me. Zo ja, dan is de beurs misschien niet helemaal uw safe space

Hongkong ligt slecht

Dollartje lager

Olie plust weer, net als goud

De Europese rentes stijgen een basispunt, de VS ligt vlak en Japan levert vijf basispunten in

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en dat is best veel. IMCD doet een overname, KLM, Unilever, KPN, PostNL en veel CBS data. Microsoft verhoogt het dividend met 11% en gaat voor $40 miljard aandelen inkopen, alsof het niks is:

07:34 Bank of Japan laat beleid onveranderd

06:54 Consument opnieuw negatief

06:53 Huishoudelijke consumptie omhoog

06:46 Werkloosheid gestegen naar 3,5 procent

06:36 'Pakketbezorgers willen blokkade postfusie'

06:35 'KPN legt advies XS4ALL naast zich neer'

18 sep Microsoft verhoogt dividend en koopt aandelen

18 sep Investeerder Pilon groter in FNG

18 sep Fed geeft Wall Street een zetje

18 sep Trump: Federal Reserve faalt opnieuw

18 sep Fed pompt weer miljarden in financieel stelsel

18 sep Amerikaanse centrale bank verlaagt rente weer

18 sep 'Handelaren rekenen op nog een renteverlaging'

18 sep Canadese GM-medewerkers naar huis gestuurd

18 sep Wall Street lager voor rentebesluit Fed

18 sep IMCD neemt Indiaas Monachem over

18 sep Ook cabinepersoneel KLM dreigt met acties

18 sep Beurzen licht hoger, beleggers wachten op Fed

18 sep IEA: aanspreken oliereserves niet nodig

18 sep Unilever past definitie omzetgroei aan

Analistenadvies luidt als volgt en dit is nieuw? JP Morgan geeft een houdbaarheidsdatum voor haar advies. Hoe groot wil je je eigen afbreukrisico maken? Koersen is geen agendawerk...

Philips: naar €42,20 van €41,80 (december 2020) - JP Morgan

Philips: naar €50 van €49 - Citigroup

Air France-KLM: starten met equal weight en €10 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts en bij Fugro is de trend omlaag:

De agenda kent een paar puntjes met die arme Canadees die voor de Britten over de rente moet beslissen en de Philly Fed.

06:30 Nederland consumentenvertrouwen sep

06:30 Nederland consumentenbestedingen jul

13:00 BoE rentebesluit sep 0,75%

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index sep 12,0

16:00 VS verkopen bestaande woningen aug 5,4M

En dan nog even dit

Vink, straks wordt van de BoE ook meer van hetzelfde verwacht:

The Bank of Japan left its monetary stimulus unchanged and called for a re-examination of prices and the economy at its October meeting https://t.co/mxgHMxYnXr pic.twitter.com/rV0HIJwoIj — Bloomberg (@business) September 19, 2019

Gisteren weer $75 miljard:

Fed pumps more cash as key rate breaks above target https://t.co/QlC06U6mSR pic.twitter.com/wUup7ZjmcH — Reuters Top News (@Reuters) September 19, 2019

Ah: dus

U.S. bankers seize on repo-market stress to push for softer liquidity rules https://t.co/QhtzktSPqz pic.twitter.com/qKxqphAq4J — Reuters Top News (@Reuters) September 19, 2019

Uiteindelijk valt het mee?

Oil held its decline from the dramatic spike earlier in the week as supply assurances from Saudi Arabia and the International Energy Agency calmed the market https://t.co/vTFILwX0XO pic.twitter.com/Cv5TY2mUTH — Bloomberg (@business) September 19, 2019

Chinezen?

Huawei promises smartest #5G phone, but who will be brave enough to buy? https://t.co/fujYLsc1SV by @Busvine pic.twitter.com/N4b4O93zuq — Reuters Top News (@Reuters) September 19, 2019

Kijk aan:

Inderdaad een lopend vuurtje:

As Amazon burns, 230 big investors call on firms to protect world's rainforests https://t.co/1uv60ER96w pic.twitter.com/9CKpRlhZMq — Reuters Top News (@Reuters) September 19, 2019

Jeuj:

This is the world’s largest Amazon campus. It’s in India and 50 times the size of the Taj Mahal. https://t.co/kX0Ynvxn4r via @TicToc pic.twitter.com/yl8bIC21Za — Bloomberg (@business) September 19, 2019

WeWork dus:

The empire of SoftBank founder Masayoshi Son is showing signs of vulnerability https://t.co/zPm5626uYg pic.twitter.com/DwnQFzHeqc — Bloomberg (@business) September 19, 2019

Gokje, over tien jaar heeft niemand het meer over groen, duurzaam en klimaat? Het systeem draait zich vanzelf vast en dan hollen we wel weer achter iets aan.

Uit onderzoek blijkt: lng-trucks stoten tot vijf keer meer stikstof uit dan dieselwagens. Dat terwijl het kabinet net heeft aangekondigd om de komende twee jaar lng-voertuigen met extra geld op weg te helpen.https://t.co/Q1VoJElltm pic.twitter.com/7ur62PwO4D — FD Nieuws (@FD_Nieuws) September 19, 2019

De uitsmijter:

I'm surprised I haven't read more about this: the Bloomberg function which I used by almost every trader to price perpetual callable bonds gives this result currently:

Yep, you've guessed it: Bloomberg's model is broken by negative rates. Can't price those bonds anymore?? pic.twitter.com/E4sNu3zbFz — JohannesBorgen (@jeuasommenulle) September 18, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.