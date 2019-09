Fed: Kwartje valt

Better too early than too late

Het zijn de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell zelf en misschien zijn ze de beste samenvatting van deze renteverlaging. Welkom bij weer een Fed-rentebesluitpersconferentie. De Fed verlaagt de rente met een kwartje naar 1,75%-2,00%. Eerst dit:

Aandelen dalen iets

Dollar stijgt

Obligaties stijgen: tweejaars rente stijgt tien basispunten, de tienjaars vijf, ofwel de markt twijfelt wat meer aan toekomstige renteverlagingen

Alle quotes uit statement #Fed voorzitter Jerome Powell. Verlaagt vooral door handelsoorlog en economische teruggang 'abroad'. Plus opmerkingen over overnight operations deze week #AEX pic.twitter.com/MAxjRUUA5q — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 18, 2019

Hier het oorspronkelijke rentebesluit van 20:00 uur. Toch een kwartje er af. De laatste consensus vlak voor het besluit luidde 70%-30%. Dat is toevallig ook de stemverhouding: twee leden wilden niet verlagen, eentje wilde 50 basispunten er af. Hier het persbericht.

Kwartje er af bij de #Fed pic.twitter.com/qFotUO4MlV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 18, 2019

Met nieuwe ramingen. Ja, de Amerikaanse economie draait aardig, maar er zijn bedreigingen van abroad: handelsoorlog en economische vertraging.

Nieuwe schattingen #Fed Tja, waarom eigenlijk een verlaging (als ik mandaten werkgelegenheid en inflatie zie), maar ik heb er dan ook niet voor doorgeleerd #AEX pic.twitter.com/Zwoacmo96H — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 18, 2019

Omdat het zo actueel is, eerst dit. En meteen bij deze, volgende onderwerp. Dit is gewoon waar de Fed voor is. Onverhoopte krapte in de markt door omstandigheden.

Meer dan verwacht, maar #Fed zag dit aankomen (taxes en bond aankopen). Geen gevolgen voor economie en banken zelf, zegt voorzitter #AEX

18 Sep - 20:47:14 [RTRS] - ON THIS WEEK'S LIQUIDITY CRUNCH, FED'S POWELL SAYS IF SAME THING HAPPENS, FED HAS TOOLS TO ADDRESS THOSE PRESSURES — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 18, 2019

Dat volgende onderwerp laat niet lang op zich wachten. Als het moet, gaat ook de Fed weer verruimen, misschien wel sneller dan verwacht. De Fed voorziet echter géén recessie. Klinkt misschien niet logisch, maar het is 2019.

#Fed's Powell says it's possible the Fed will have to resume balance sheet growth. Fed's balance sheet equals to 17.7% of US GDP vs ECB's 40.5% or Japan's 103.4%. https://t.co/oXMq97hSeL pic.twitter.com/RSlYvd6MJg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 18, 2019

Wacht even, het zit 'm in de details:

BREAKING! The #FederalReserve cut the rate on excess reserves (IOER) by 0.30%, more than the Federal Funds Rate, to steer liquidity. pic.twitter.com/XYHeIfoYe6 — jeroen blokland (@jsblokland) September 18, 2019

Dan had ik deze even gemist. Waarvan akte.

Powell: "We're not interested in negative interest rates...fiscal policy is really what drives long-term growth." — Conor Sen (@conorsen) September 18, 2019

Dat was wel zo'n beetje het belangrijkste. Dit persbericht gaat al sinds 1913 (?) mee en wordt iedere keer weer een beetje aangepast. Zoek de verschillen.

Here is how the new September statement changed from July's statement. See all the of the changes here: https://t.co/gupSeHZqHT pic.twitter.com/fO5hBvi15s — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) September 18, 2019

Tot slot, het kan raar gaan.

A year ago the Fed was projecting a Funds Rate of 3.125% at the end of 2019.



Today: they moved that projection lower for the 4th time, down to 1.875%.



The market is expecting 1 more cut by year end & at least 1 more cut in 2020. The Fed's median forecast shows no more cuts. pic.twitter.com/NYPplpkv1J — Charlie Bilello (@charliebilello) September 18, 2019

En het laatste woord is aan de president. Die van de VS dan. Niet die van (een van) de Fed (afdelingen). Powell benadrukt eens te meer da de bank onafhankelijk opereert van elected officials.