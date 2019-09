TA: Fallen Angels (II)

Enkele sterk gedaalde aandelen beginnen te stabiliseren, waardoor deze in aanmerking komen voor een second opinion. Mogelijk zien we bodemvorming.

In augustus besprak ik hier enkele sterk gedaalde aandelen, ING, RDS en Mittal, die hun cruciale lange termijn steun met succes hadden getest. Ik vond ze klaar voor een nieuwe start.

Nieuwe lading Fallen Angels

Deze keer opnieuw een aantal Fallen Angels, overigens van een iets andere categorie dan vorige keer. Dit keer bespreek ik enkele sterk gedaalde aandelen, waarvan we technisch veronderstellen dat deze aan het einde van hun daling geraken.

Ook deze aandelen hebben de opmars van onze beursindex afgeremd. Vanuit een technisch perspectief is het opvallend dat enkele van deze gevallen aandelen nu dus wat beginnen te stabiliseren, mogelijk zelfs te bodemen.

Laatste fase downtrend

Nogmaals, er zijn nog geen koopsignalen opgetreden, maar technisch lijken deze aandelen in de laatste fase van hun downtrend terecht te komen.

De aandelenbeurzen worden bovendien positiever nu China en de Verenigde Staten aangeven hun handelsoverleg in oktober te willen hervatten.



Vandaag bespreek ik de Fallen Angels, Aegon, Arcadis, Beter Bed, Brunel, ForFarmers en Stern Groep, die op eventuele correcties het overwegen waard worden.

AEX blijft op koers

De Nederlandse beurs blijft goed op koers liggen, nu de AEX meerdere hogere koersbodems op de grafiek heeft achtergelaten. Dit signaleert aantrekkende vraag naar Nederlandse aandelen.

De gaps (in de rode cirkels) zijn gesloten en de opmars zet door.





Lange termijn commentaar Aegon

Aegon is de bodem van september 2016 op 3,27 euro genaderd. Technisch zien we al de eerste signalen van bodemvorming.

Bij bewezen steun is er potentieel tot de weerstand rond 4,79 euro (gevormd op 1 maart).







Korte termijn analyse: Arcadis

Arcadis weet vanaf de steun van 16,10 euro op te veren. Dit aandeel behoort niet tot de grootste dalers, maar laat wel een interessant verloop zien.

Technisch is een serie met lagere toppen afgebroken. Hierdoor komt Arcadis er wat beter bij te liggen.

De koers heeft ruimte tot de weerstand van 20,06 euro (de top van 26 februari 2018). Bij een daling onder de steun van 16,10 euro (de bodem van 8 mei) zal het technische beeld van Arcadis verzwakken.





Lange termijn commentaar Beter Bed

Beter Bed vormt binnen de dalende trend weer gelijke toppen en bodems, wat afnemende verkoopdruk aangeeft. Het breken van de dalende trend zou de lucht verder doen opklaren.

Aan de bovenkant is er thans veel potentieel tot aan de weerstand van 2,40 euro (gevormd op 23 juli).

Op een eventuele daling en bij voldoende bewezen steun, is het dus het overwegen waard. Steun ligt op 1,37 euro (de bodem van 2 juli).





Lange termijn commentaar Brunel

Brunel nadert de bodem van december 2018 rond 10,03 euro. De trend van Brunel blijft neerwaarts gericht, hoewel de verkoopdruk niet meer intens is.

Indien de koers gaat trampolinespringen is er blijkbaar weer belangstelling. Het koersdoel ligt nog mijlenver op 15,22 euro (de top van 3 mei).







Lange termijn commentaar ForFarmers

ForFarmers test de steun van 5,71 euro (de bodem van 17 juni 2016), maar gaat nog niet stabiliseren. Blijf dus alert. Van bodemvorming is nog geen sprake.

ForFarmers heeft pas bij bewezen steun rond 5,71 euro, indien meerdere malen getest, ruimte voor herstel. Er ligt een eerste weerstand rond 7,50 euro (de top van 5 juli).

Lange termijn commentaar Stern Groep

Stern Groep draait stationair. Het aandeel vormt nog wel lagere bodems, maar zonder veel overtuiging. Nu Stern Groep gaat consolideren, lijkt de verkoopdruk iets af te remmen.

Steun ligt er tussen 12,95 euro (de bodem augustus 2015) en 13,10 euro (de bodem van 7 december 2018).

Bij bewezen steun kan de koers naar de weerstand van 15,80 euro (gevormd op 7 juni) herstellen, wat een prima actieradius biedt.