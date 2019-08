TA: Fallen Angels klaar voor nieuwe start

Het technische plaatje van de AEX is afhankelijk van het koersverloop van individuele aandelen. Met name fondsen die dit jaar behoorlijk zijn afgestraft hebben de opmars van onze beursindex afgeremd.

Vanuit een technisch perspectief is het opvallend dat sommige van deze gevallen aandelen hun neerwaartse koersdoel, dus cruciale steunniveau, recent met succes hebben getest. Vandaag bespreek ik drie Fallen Angels: ING, Royal Dutch en Arcelor Mittal, die zich lijken voor te bereiden op een nieuwe start.

Hogere AEX-bodem

De Nederlandse beurs komt er beter bij te liggen nu de AEX een eerste mogelijke hogere koersbodem op de grafiek vormt (rode dikke lijn). Deze signaleert aantrekkende vraag naar Nederlandse aandelen.

ING veert op

Vooralsnog heeft de steun van ING rond 8,30 (bodem van 24 juni 2016) standgehouden. Dit geeft voor de korte termijn hoop op een rebound. ING kan opveren naar 9,09, de oude bodem van eind december, die nu als weerstand kan fungeren. De volgende horde ligt rond 10,68 (top van 26 juli).

De conclusie voor ING is dat de contouren van een rebound aanwezig zijn.



RDS opgevangen

Royal Dutch Shell is in de de afgelopen weken aanbeland in de steunzone tussen 24,20 (bodem van februari 2018) en 24,64 (bodem van december 2018). Het is positief dat de daling hier niet is doorgezet. De koers is recent tweemaal opgevangen in deze zone en dient hier dan ook boven te blijven om verdere verzwakking te voorkomen. Pas wanneer de kortetermijn-correctieve fase wordt verlaten, zal het beeld weer wat opklaren.

Mittal wacht op signalen

Arcelor Mittal is opgevangen door de steun op 11,38 (bodem van 27 mei 2016). Er kan nu herstel optreden, maar de kou is nog niet uit de lucht. Mittal vormde rond 16,48 (top van 5 juli) een lagere top onder de voormalige bodems van 2017 en begin 2019 (bovenste dikke rode lijn).

Daaronder rond 12,89 (onderste dikke rode lijn) ligt ook nog de bodem van 3 juni. Deze oude steun fungeert thans als eerste weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. De conclusie voor Mittal is dat een draai van het negatieve langetermijnsentiment nog geen gelopen race is.