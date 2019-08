TA: Speculatieve kansen

Hoewel de indices nog niet definitief zijn gebodemd, zijn er bij diverse individuele aandelen wel technische koopsignalen opgetreden. Koop op dips!

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wat de uitkomsten zijn van het overleg van de Centrale Bankiers in Wyoming. Maar vooruitlopend hierop, zijn wij al voorgesorteerd met diverse korte termijn koopadviezen.

Zeker nu de markten lijken te bodemen - let wel, dit weekend kan nog roet in het eten gooien - is het aanhouden c.q. innemen van korte termijn speculatieve posities wel verantwoord. Op correcties zie ik wel speculatieve kansen.

Want hoewel de indices nog niet definitief uit het dal zijn geklommen, hebben we bij de individuele aandelen wel leuke en interessante plaatjes gezien.

Zonder volledig te zijn geef ik hieronder enkele van onze tips van de afgelopen maand: Philips, DSM, PostNL, Bayer en Volkswagen. Enigszins voorbarig, maar mijn korte termijn strategie luidt 'Buy the Tips'.

RSI Nederlandse beurs kruipt omhoog

De RSI van de AEX (onderste helft van de grafiek) gaf op korte termijn een zware oversold conditie (zwaar uitverkocht) aan en kruipt weer opwaarts.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf.

Deze situatie zien we op dit moment, nu de AEX nog lagere bodems vormt, terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen. Dit signaleert een komende trendverandering.

Let op, aan de RSI kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden.





Bij Philips blijven de kopers dominant

Bij Philips bleef de schade de afgelopen weken beperkt. In de recente terugval heeft Philips zelfs een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend.

Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven.

Er ligt steun op 40,40 euro (de bodem van 15 augustus). Weerstand ligt rond 47,18 euro (gevormd op 11 december 2000).



Dit fonds oogt positief. Op 19 augustus hebben we Philips getipt. Er is bijna 12% ruimte om te stijgen.

Het mogelijke verlies van 4,5% is acceptabel. Dit zorgt voor een redelijke verhouding tussen de te behalen winst en het risico dat gelopen wordt.









DSM herstelt vanaf de steun 106,65

DSM stampt de steun van 106,65 euro (de bodem van 27 juni) steeds meer aan. Nu DSM de correctieve fase breekt, verbetert het beeld verder.

We zien een eerste koersdoel rond de weerstand van 125,00 euro (berekend koersdoel) noodzakelijk. Wacht op nadere technische signalen. Onder de steun zou het beeld verzwakken.

Wij waren op 13 juni al ingestapt. Deze posities mogen worden aanhouden. De oplopende relatieve sterktelijn impliceert dat DSM beter presteert dan de rest van de markt.









Kopers keren bij Post NL terug

Post NL heeft het oude uitbraakniveau met succes teruggetest. Het aandeel heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging.

Ons eerste koersdoel ligt op 2,36 euro (gevormd op 30 april). Zolang de steun op 1,58 euro (de bodem van 7 augustus) intact blijft, handhaven we een positieve visie.

Het technische plaatje van Post NL was verbeterd nadat de top van medio juli is gebroken. Wij zijn op 9 augustus ingestapt. Deze posities mogen worden aangehouden zolang de steun op basis van de slotkoers intact blijft.

Het risico is met 12% stevig, maar daar staat een prima potentieel van ruim 30% tegenover.

De relatieve sterktelijn (blauwe lijn) oogt positief. Dit geeft aan dat Post NL beter presteert dan de rest van de markt.

De oplopende moneyflow, bevestigt dat er nieuw geld in de markt komt.









Bayer veert op vanaf de steun

Bayer heeft het oude uitbraakniveau met succes teruggetest. Het aandeel heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging.

Het opwaarts potentieel is beperkt tot aan ons eerste koersdoel op 73,17 euro (de top van 6 maart).



Wij hebben Bayer op 14 augustus getipt. Deze posities mogen worden aangehouden. De steun ligt op 62,19 euro (de bodem van 1 juli).



De positieve relatieve sterktelijn (blauwe lijn), die het koersverloop van Bayer vergelijkt met dat van de rest van de markt, geeft aan dat Bayer beter presteert dan de brede markt.





Volkswagen lijkt te bodemen boven de steun 137,14

In tegenstelling tot de andere fondsen, beweegt Volkswagen niet in een stijgende trend, maar in horizontale richting.

De range tussen de steun van 137,14 euro (de bodem van 31 mei) en de weerstand van 163,98 euro (de top van 23 april) is ruim genoeg om te traden.

De conservatieve belegger heeft hier nu echter niets te zoeken en wacht tot de zijwaartse bandbreedte aan de bovenzijde wordt verlaten.

Na een doorbraak onder de steun van 137,14 euro wordt 124,75 het volgende neerwaartse koersdoel.

Er is op 19 augustus een korte termijn koopsignaal opgetreden, waarbij we zijn ingestapt. Er is met 3,3 sprake van een redelijke risk/reward ratio. Er is bijna 15% ruimte om te stijgen, met een maximaal verlies van minder dan 4,5%.

De zwakke relatieve sterktelijn (blauwe lijn) geeft wel aan dat Volkswagen slechter presteert dan de rest van de markt.