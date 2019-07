Liveblog: Just Eat Takeaway en Heineken

Update 11:15 uur: Just Eat Takeaway

Dit Telegraaf plaatje spreekt boekdelen:

De honger van Jitse Groen, oprichter en grootaandeelhouder van Takeaway, is niet te stillen. Rivaal Just Eat staat nu op het menu. #telegraafextra via @Telegraaf @harryvgelder @Evdschoothttps://t.co/6yyUKBOGl5 — ???????? ?????? (@BartMos) July 29, 2019

Mijn grafieken ook. Just Eat mag dan groeien als kool, de winst staat onder druk. Met Europa waar de kaarten zijn verdeeld en de komst van Uber en Amazon kan ik me voorstellen dat het bedrijf eieren voor haar geld kiest en met Takeaway is gaan praten. De winst staat ernstig onder druk en waar groeien?

Leuk dat Takeaway belangrijkste Europese kluif Duitsland naar binnen heeft geharkt, maar uiteindelijk telt het hele continent om groot, sterk en winstgevend genoeg te zijn, oordeelde wellicht Takeaway.

Opvallend aan de deal tussen die twee vind het pragmatisme dat er vanaf straalt. Net als ooit Lakshmi zijn achternaam Mittal achter zijn prooi Arcelor schoof, doet CEO Jitse Groen dit nu met zijn kindje Takeaway: Just Eat Takeaway, waar een naam als Takeaway eats Just Eat wellicht waarheidsgetrouwer was geweest.

Want technisch nemen de Nederlanders de Britten over. Nog een keer praktisch, Takeaway geeft haar plekje in de AEX en de Amsterdamse beurs, op als ik het goed heb begrepen, want de primaire notering wordt Londen. Van haar kant is Just Eat weer pragmatisch, want dat geeft weer hoofdkantoor en topman op.

Intussen wordt de overname gevierd op de beurs met koersexplosies. Kijk aan, loopt er met +7,5% ook al een overnamepremie in Delivery Hero...? Takeaway zet zelfs een all time high neer. Just Eat en Delivery Hero staan daar, ondanks de stijgingen van vandaag nog ver van af. Vooral Just Eat lag dan ook niet goed.

Daar heeft Jitse goed gebruik van gemaakt. Kijk goed naar de koersgrafiek. Een paar maanden geleden had hij deze deal niet kunnen maken met Just Eat en een jaar geleden nog hadden ze hem uitgelachen.

Update 10:15 uur: Er is internet en er is internet

We zijn op weg naar twee internets, klinkt het wel eens: een Chinees en een westers. Ik geloof dat er al twee zijn, als ik dit zo zie. Meeste nooit van gehoord. En niet één naam die in een westers land...

Top 10 Apps in China



1. WeChat

2. QQ

3. Alipay

4. Taobao

5. iQiyi

6. Tencent Video

7. Douyin

8. Amap

9. Sogou Input

10. Baidu Search



Source: Questmobile pic.twitter.com/zAcUU0vpVx — Matthew Brennan (@mbrennanchina) July 28, 2019

Update 10:00 uur: Heineken

Een defensief aandeel zoals het is bedoeld: kijk eens hoe mooi en hoe lang al de lijntjes hand-in-hand gaan bij Heineken. Het is alleen een lijntje te veel? Het aandeel is zo duur geworden, dat het kwetsbaar is voor tegenvallers. Zoals de Q2-cijfers vandaag. Heineken laat vooralsnog de dikste daling in acht jaar zien.

En u had het kunnen weten?

Teleurstellende cijfers Heineken. Brouwer voldoet niet aan verwachtingen volgens analist Corne van Zeijl van Actiam, maar dit mag niet verrassend gezien de aandelenverkoop van de CEO https://t.co/bYUSjIpfqM — ABM Financial News (@abmfn_bp5) July 29, 2019

Hier nog even in beeld:

Nog meer, de analisten zijn ook al een tijdje niet meer zo enthousiast.

Hoe dan ook, een echte verassing kan die tegenvaller vandaag niet zijn. Ondanks de koerszeperd doet Heineken dit jaar nog altijd 8% procent beter dan de AEX. En er ligt bij wijze van een put onder koers? De ECB die weer gaat verruimen, weet u wel. Mede daarom is deze superdefensial dit jaar hard gestegen.