Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen in aanloop naar een OPEC-vergadering waar het oliekartel naar verwachting de productieverlagingen zal verlengen. De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,7 procent hoger op 79,83 dollar per vat. Brent steeg 1,4 procent tot 84,22 dollar. Maandag was er geen slotstand voor de WTI-future vanwege Memorial Day. De olieprijs kreeg steun van de toenemende spanningen in het olierijke Midden-Oosten door een Israëlische luchtaanval op de stad Rafah in Gaza, die tientallen slachtoffers maakte. "De gespannen geopolitiek situatie steunt verdere stijging, samen met de toenemende Amerikaanse vraag naar brandstof aan het begin van het vakantieseizoen, en de beperkende toon van OPEC over zijn vooruitzichten", stelde analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.