Aandeelhouders Hess willen fusie met Chevron

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hess Corporation heeft goedkeuring gekregen van zijn aandeelhouders voor de fusie met Chevron. Dat maakte het Amerikaanse energiebedrijf dinsdag bekend. Tijdens een buitengewone vergadering stemde het vertegenwoordigde aandelenkapitaal in meerderheid voor deze megafusie ter waarde van 53 miljard dollar. De fusie is nog wel afhankelijk van een arbitrageprocedure over de voorkeursrechten op het Stabroek-olieveld voor de kust van Guyana in Zuid-Amerika, waar Hess een belang in heeft. Rivaal Exxon Mobil claimt dat voorkeursrecht en daarom hadden sommige aandeelhouders aangekondigd zich dinsdag van stemming te onthouden. Aandelen ExxonMobil stonden dinsdag ruim een procent hoger na de stemming. Hess Corporation noteerde vrijwel vlak en Chevron werd 0,8 procent meer waard. Bron: ABM Financial News

