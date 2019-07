TA: Bergrit voor de rente

dalende of negatieve rente isgoedvoor het systee,m.. bij negatieve rente blaasje het systeem weerleven in daar er dan een negatieve exponentiele groei plaats kan vinden daar er weer geld in het systeem terugvloeit en er nauwelijksof geen groei nodig is om de zaak overeind te houden. een andere reden voor negatieve rente zie ik niet. iemand anders wel?