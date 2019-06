Aansluitend op het verhaal van Fred: in Japan, waar ze al een stuk verder zijn in het deflatie- en vergrijzingsproces dan wij in het westen, staat de Nikkei 30 jaar na de absolute top nog steeds maar op de helft daarvan. Dus dat je absoluut aandelen moet hebben is wat mij betreft op de lange termijn nog onbeslist.



Maar mogelijk is de dynamiek in de samengestelde economieen in het westen niet vergelijkbaar met de statische situatie in Japan.



Feit is dat decennia van nulrente en 200% BBP-schulden daar niet hebben gezorgd voor massale werkloosheid en een ontwricht land.



Wordt, hier ook, vervolgd.