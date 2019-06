Liveblog: Gemiddeld 7% per jaar

Update 10:30 uur: Inkoopmanagersindices

De EU zelf komt uit op 52,9 (52,5 verwacht) en het VK doet 51,0 (50,6). De Europese inkoopmanagersindices over de dienstensector in mei zijn overal min of meer in de prik. Met de Franse slag dan.

Na de inkoopmanagersindices over de industrie van maandag is denk ik de conclusie dat na een gestage daling vorig jaar de boel aan het stabiliseren is. Het wachten is nu op green shoots, of verdere verslechtering. Zeg het maar.

???? Eurozone Services PMI at 52.9, up from the 'flash' 52.5 print. Overall, survey data is indicative of an underlying growth rate of approx. 0.2%q/q. New orders rose at a weaker pace, while inflationary pressures were the lowest for two-and-a-half yrs. https://t.co/R7qtNdKLhZ pic.twitter.com/2TGWerxHHG — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) 5 juni 2019

Update 10:00 uur: Pensioenakkoord

Rarara, van wie is dit rendement? Gemiddeld 7% over de laatste twintig jaar. Naar eigen zeggen.

Het ABP dus, de bezittingen van het pensioenfonds zijn €436 miljard en de verplichtingen €436 miljard. Het verschil maakt het fonds zelf op aan torenhoge salarissen :-)

Het totaal belegd vermogen van ABP bedraagt € 399 miljard (per 31 december 2018). Daarvan is ongeveer 40% belegd in Europa, 40% in de Verenigde Staten, en het overige in de rest van de wereld.

Ik herhaal even wat ik voorbeurs tikte. Inmiddels is het land al te klein met alle reacties op en meningen over het akkoord. Daar bemoei ik me niet mee. Wel zo fair misschien, want - full disclosure- ik zit niet bij een pensioenfonds en doe het zelf.

Dan het grote nieuws van gisteravond nog, valt het u ook op dat het in die hele pensioendiscussie nooit, maar dan ook nooit over rendementen gaat? De FNV leden gaan nu stemmen. Is het niet logischer dat alle deelnemers van de pensioenfondsen zélf stemmen? Het is hun geld...

Principeakkoord kabinet, werkgevers en werknemers over pensioenen: https://t.co/iJErDm9JDX — NU.nl (@NUnl) 4 juni 2019

Terug naar die rendementen, ofwel 7% per jaar dus. Toevallig is dat ook het langjarig bruto gemiddeld herbelegde rendement op aandelen sinds... 1602, de laatste twee eeuwen of de laatste eeuw. Sinds een jaar of vijftig gaat het harder op de aandelenbeurs, 10%, vooral dankzij de dolle jaren negentig van de vorig eeuw.

Bondjes deden in de afgelopen twee eeuwen 3,6% bruto, als ik professor Jeremy Siegel mag geloven en u weet dat pensioenfondsen breed spreiden. Prima algemeen rendement dus, niks mis mee, maar het probleem zit 'm natuurlijk in die vermaledijde rekenrente. Anders hadden we niet eens een pensioendiscussie gehad.

Misschien is het wel een beetje een luxediscussie. Het gaat er vooral om hoe de koek tussen verschillende generaties wordt verdeeld. Dat die koek er is en ook in de toekomst zal zijn, heeft niemand het over, ofwel iedereen gaat er voetstoots vanuit die er straks ook is. Nou, die moet eerst nog worden verdiend. In de markt nog wel.

Op de beurs weten we dat maar al te goed en ondanks een mooi trackrecord van vier eeuwen is er altijd garantie tot de voordeur. Of hooguit tot uw 65e, om on-topic te blijven. Zo bezien was het échte pensioennieuws gisteren bij wijze van, want dit is waar die pensioenen écht van worden betaald: yield!

Ook op de rendementspagina van het ABP leest u eerst een heel verhaal hoe duurzaam het fonds wel niet is, voordat ze aan die rendementen begint. Geloof maar dat ze gisteren en bij de andere fondsen breed grijzend nieuwe Royal Dutch Shell-sommetjes hebben gemaakt. Want dat is het mooie aan die hoeksteen in de porto's.

U kan jaren vooruit rekenen met die vrijwel zekere yield en trackrecord van Olies en de andere dividendaandelen. Zodat iedereen in Nederland alleen maar een mening over die pensioenfondsen hoeft te hebben en de cijfers niet hoeft te kennen. Want die zitten eigenlijk wel goed.

Update 09:30 uur: Advies

