Liveblog: AEX, Shell, Adyen en Akzo

Update 14:45 uur: Nieuwe top AEX

Het is deze maand letterlijk een dagelijkse rubriek: de AEX zet alweer een nieuwe jaartop neer. U ziet de indexscore vanaf oud & nieuw. Die mag er zijn. Vandaag hangt het er vooralsnog om met nu +0,1%, maar dit zou de zevende groene dag op rij kunnen worden.

Update 14:20 uur: Intussen in het Shellbos

Gaat u die cent betalen? Alweer een groen bericht van De Koninklijke:

Cent betalen inderdaad, want u kunt bij het tanken kiezen of u meedoet aan dit boomplantplan. Intussen krab ik mij achter de oren waar dat hele klimaat- en duurzaamheidsgedoe dan goed voor is, als dat blijkbaar allemaal is op te lossen met een centje op de benzineprijs erbij, maar ik heb er geen verstand van.

Intussen bemoeit op Twitter het hele land zich er weer mee en u kunt de reacties raden. Niet hier op IEX, want daarvoor had Shell denk ik dat centje ten koste van het dividend moet gaan laten gaan. Bepaalt u verder zelf of u denkt dat dit puur marketing van olie is, of dat Shell oprecht voor groen, groener, groenst gaat.

Zelf neig ik naar het laatste. Er werken 86.000 mensen bij Shell en die zijn er echt niet opuit om iedere dag weer alles vies, smerig en kapot te maken, zoals zo vaak wordt gesuggereerd. De mensen hebben ook kinderen hoor, maar maken gewoon heel andere rekensommen. Sommen die pensioenen betalen, trouwens.

Intussen is het wel een feit dat er steeds meer druk op Shell komt om duurzaam te gaan, zowel uit investeerders- als uit de actievoerende hoek. Een maandje geleden besloot het Noorse oliefonds overigens in De Koninklijke te blijven beleggen, mede omdat het concern duurzame ambities heeft.

More trees? ?? Shell CEO Ben van Beurden reflects on how nature can play a bigger role in tackling climate change. Read now. — Shell (@Shell) April 8, 2019

Intussen heeft Royal Dutch Shell andere problemen aan haar hoofd vandaag. Pernis, daar staan volgens mij meer schoorstenen dan bomen. Misschien niet lang meer.

Update 12:45 uur: Wat moet een CEO verdienen?

Leuk tooltje heeft De Tijd gemaakt en Ralph Hamers van ING en Onno van der Stolpe van Galapagos staan er ook bij. Ze maken het niet te bont volgens de Belgische krant, verklap ik u alvast.

Of dat ook zo is? Niets zo subjectief en zo moeilijk te bepalen, meten en vergelijken als board-salarissen. Neem die AB InBev CEO die De Tijd uitdrukkelijk noemt. Die ging er vorig jaar 67% (!) op achteruit, terwijl hij juist cruciale besluiten nam om het bedrijf op termijn financieel gezond te maken.

Voor ons beleggers is uiteindelijk denk ik de total return - koers plus herbelegd dividend - die vooral bepaalt of we een CEO goed vinden of niet. Dit is natuurlijk ook maar een deel van het verhaal. Misschien is het het minst slecht om het te laten zoals het is: de aandeelhoudersvergadering bepaalt.

Update 10:45 uur: Adyen

Uiteindelijk kent ieder bedrijf risico's en de nodige onzekerheden, maar goed. ANP schrijft:

Adyen kampt met de nodige onzekerheden. Dat techbedrijf Uber van De Nederlandsche Bank (DNB) een eigen betaallicentie heeft gekregen, legt de risico's waar Adyen mee kampt duidelijk bloot, aldus KBC Securities. Dit kan de koers van het aandeel op de middellange termijn beïnvloeden.

KBC benadrukt dat Uber momenteel naar verluidt een van de grotere klanten van Adyen is. Het betaalbedrijf geeft doorgaans geen informatie over individuele klanten, en om die reden valt dit niet met zekerheid te zeggen.

Maar het signaal dat Uber met eigen betaaloplossingen mag komen, is een duidelijk teken aan de wand, menen de kenners. De huidige waardering van het aandeel houdt daar volgens hen te weinig rekening mee. KBC handhaafde zijn reduce-advies met een koersdoel van 605 euro.

ABM FN-Dow Jones heeft nog een alineaatje extra:

"Zoals eerder vermeld, is de concurrentie voor Adyen niet alleen afkomstig van bestaande concurrenten en startende fintechbedrijven, maar ook van bigtechbedrijven die zich verticaal uitbreiden naar betalingen", aldus de analist die ook wijst op andere mogelijk grote klanten voor Adyen, zoals Spotify, Netflix, AirBnB en Booking.com.

Wat Adyen doet is inderdaad niet uniek. Ze doet het alleen blijkbaar wel heel goed, anders groeiden ze niet sneller dan kool. Enfin, zulke bedreigingen, risico's en onzekerheden hebben ze bij Adyen vast zelf ook wel een keer bedacht. Kan een probleem zijn of worden, hoeft niet, als elders de klanten blijven toestromen.

Zolang omzet en winst in dit tempo weten te groeien, is iedere waardering mogelijk. En die groei, daar zou ik mij voorlopig maar op focussen.

Update 10:00 uur: Oh Duitsland

Het intussen Dagelijkse Beroerde Duitse Cijfer is ook alweer door. ANP:

De export van Duitsland is in februari sterker gedaald dan door economen was verwacht. Volgens het Duitse federale statistiekbureau zakte de export met 1,3 procent in vergelijking met een maand eerder. Dat is de sterkste exportdaling op maandbasis in een jaar.

Beetje dun verhaal, maar vooruit. Wat ik zelf opvallend vind, of Duitsland formeel nou in recessie is of niet, is dat dit gepaard gaat met bijna volledige werkgelegenheid en een begrotingsoverschot. Dit verwacht u eerder in hoogconjunctuur, toch?

Wat is er loos met Duitsland? De economie is sterk vertraagd en mogelijk in een recessie. Nick Kounis zet de zaken op een rij in de Macro Weekly: https://t.co/l2fTWJNjfk — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 8, 2019

De rentes hoef ik u niet meer te vertellen. Intussen reageert diezelfde markt zo op onder meer al die Duitse cijfers:

Traders sharpen bearish bets against euro on economic gloom https://t.co/Yl5VhTNQDj — fastFT (@fastFT) April 8, 2019

Dat ziet er dan zo uit:

Update 09:30 uur: Advies

Zeg het maar, de downgrade van ABN Amro maakt vooralsnog weinig indruk?