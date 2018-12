Koffie, doe maar meteen een dubbele espresso en ga er even goed voor zitten. Er is namelijk het een en ander te doen voorbeurs.

Eerst dit. Een miljard euro dus, valt niet heel erg mee zeg ik voorzichtig?

De brede markt ziet er beroerd uit, want wrijf uw ogen uit: de Huawei CFO is gearresteerd in Canada. De VS vraagt om haar uitlevering op verdenking van het overtreden van handelssancties. Nu zijn de markten weer bang en nerveus dat de handelsoorlog weer oplaait. Deed de S&P 500 future ook nog spooky vannacht.

-Hong Kong shares tumble after Huawei CFO's arrest

-Volatile start for S&P 500 Index futures

-10-year Treasuries dip below 2.90% at one point

-Yen climbs with gold

-Oil below $53 ahead of OPEC meetinghttps://t.co/QaCx5w4YZm pic.twitter.com/NK3VSEuJOG — Bloomberg Markets (@markets) 6 december 2018

U ziet het. Het is weer helemaal niks, alles lager. Dan weet u het wel weer vandaag: defensieve fondsen die beter doen dan cyclische, financiële en algehele malaise aandelen. Een deurtje verderop zijn de veilige AAA-staatsobligaties vast weer in trek. De VS was dicht gisteren.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. SBM Offshore?! Petrobras dus. Ik zie dat er gisteravond ook nog een Fed Beige Book was en alles prima daar in de VS. Dat gaat vanmiddag de ISM non-Manufacturing Index bevestigen. Onze inflatie komt exact uit op 2,0%, daat gaat ons spaargeld.

07:18 Petrobras wil miljarden gaan investeren

07:15 Nikkei flink lager door chipbedrijven

06:50 Consumentenprijzen stijgen met 2 procent

06:48 'Verizon kanshebber voor TomTom-tak'

06:46 'Staalheffingen VS hebben weinig effect'

05 dec S&P: kredietomstandigheden worden slechter

05 dec Fed: economische groei zet door in VS

05 dec Goedkeuring DNB voor stap NN Group

05 dec Pakkettenrecord PostNL dankzij Sinterklaas

05 dec Alumexx verwacht hogere omzet in tweede helft

05 dec Transactiewaarde Euronext behoorlijk gedaald

Intertrust: naar neutral van overweight en naar €15,90 van €17 - JP Morgan

Takeaway: naar perform van underperform - RBC

De agenda kent een paar aardige puntjes. Die Duitse fabrieksorders vallen mee met +0,3%.

06:30 Nederland inflatie CPI nov

08:00 Opec vergadering

08:00 Duitse fabrieksorders okt -0,1% MoM

14:00 Kroger Q3-cijfers

14:30 VS handelsbalans okt -54,0B

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS ISM non-Manufacturing PMI nov 59,9

16:00 VS fabrieksorders okt -2,0% MoM

22:00 Broadcom Q3-cijfers

Wat een bericht?!

Huawei CFO is arrested in Canada as U.S. seeks her extraditionhttps://t.co/1IQtGfSJuE pic.twitter.com/FID0sauXe2 — Bloomberg Markets (@markets) 6 december 2018

Dit zou wel een hele vette vinger zijn?

S&P 500 futures plunge, leaving traders grasping for reasonshttps://t.co/CgNwIw8yW3 pic.twitter.com/aTVQwEFifY — Bloomberg Markets (@markets) 6 december 2018

Dit spul kent u:

OPEC, Russia move closer to cutting oil output https://t.co/03FG8Gp9No — Reuters Business (@ReutersBiz) 6 december 2018

Dat bepaalt China?

Tesla to start production in China next year, Shanghai says https://t.co/QzrfZX2rFp — Bloomberg Markets (@markets) 6 december 2018

Interessante vraag inderdaad:

The hunt for higher yields is all set to return to emerging markets in 2019 https://t.co/nxCl49pvKH — Bloomberg Markets (@markets) 6 december 2018

Wat nu weer?

One part of the U.S. yield curve just inverted; what does that mean? https://t.co/SPJjFgdD0s — Reuters Business (@ReutersBiz) 6 december 2018

Ach...

Good morning from #Germany, home of the riskiest bank in Europe. Credit markets put Deutsche Bank's 5y default probability at 17%, 3 times higher than Société Générale and BNP. Even Unicredit is regarded as a more solid bank despite the chaos in Rome. pic.twitter.com/dB4izymDvf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 6 december 2018

Onze inflatie nog:

De stijging van de consumentenprijzen schommelt al 5 maanden rond de 2 procent.https://t.co/xDX2Zvf52Q pic.twitter.com/qPjKYJtcYU — CBS (@statistiekcbs) 6 december 2018

En deze:

De omzet in de groothandel was in het derde kwartaal van 2018 bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder. Lees meer op:https://t.co/tA32NFbXVE pic.twitter.com/8SFEQ2gJoV — CBS (@statistiekcbs) 6 december 2018

Dat was de sint, op naar kerst dan maar.